En direct

19:47 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Aron fait envie Alors que la Nouvelle union populaire et sociale s'était imposée comme une force politique majeure lors des élections législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est une nouvelle union qui se présente pour ces élections. Ce qui rend très incertain le vote de gauche dans les isoloirs. Au cours du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Aron, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 16,25% des votes dans la commune. Un score à compléter avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste emmenée par Raphaël Glucksmann a plus récemment terminé à 13,76% à Aron pour les élections continentales. Reste que dans la ville, il faudra aussi jauger les 3,25% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 6,21% de Marie Toussaint (EELV) et les 0,89% de Léon Deffontaine (Parti communiste). En d'autres termes, un cumul de 22% cette fois.

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite a gagné 10 points à Aron Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. La progression du RN, qui se chiffre déjà à 10 points à Aron entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir avancé plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. Avec une projection rapide, on peut déduire que le RN sera tout proche des 20% ou plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une performance du RN dans la moyenne à Aron aux européennes Regarder quelques jours en arrière semble également pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin, le résultat qui est tombé lors des élections du 9 juin dernier étant marquant. 31,66% des voix se sont en effet tournées vers l'extrême droite de Jordan Bardella début juin, aux européennes à Aron, devant Valérie Hayer à 23,82% et Raphaël Glucksmann à 13,76%. Le mouvement eurosceptique réunissait ainsi pas moins de 214 votants d'Aron.

14:32 - 37,05% pour Emmanuel Macron lors de la présidentielle 2022 à Aron C'est sans doute l'élection du chef de l'Etat qui nous en dit le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Aron lors du premier tour de la présidentielle avec 37,05%, battant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 24,42%. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse finissaient au pied de ce podium avec respectivement 12,53% et 6,82% des suffrages. Et la cheffe du RN s'inclinait face à son rival au second tour, avec 36,02% contre 63,98%.

12:32 - Un premier tour qui avait souri au clan macroniste la dernière fois Le RN se prenait les pieds dans le tapis dans la commune d'Aron en 2022, lors des élections des députés, avec 14,35% au premier tour, contre 62,30% pour Yannick Favennec (LREM), Aron étant partie intégrante de la 3ème circonscription de la Mayenne. La circonscription avait d'ailleurs élu son député dès le premier round, les autres communes ayant confirmé cette domination.

11:02 - Aron : démographie, élections et perspectives d'avenir Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections législatives à Aron comme dans toute la France. Avec ses 9,84% d'agriculteurs pour 1 832 habitants, cette commune est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Ses 70 entreprises attestent un certain dynamisme. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (13,94%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les électeurs, dont 60,22% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, près de 54,23% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 305,93 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. En somme, Aron incarne les intérêts et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - Perspectives de l'abstention aux législatives à Aron Afin de comprendre davantage le vote des habitants de cette commune, il est indispensable d'étudier les résultats des scrutins électoraux passés. Début juin, lors des européennes, le taux de participation représentait 48,05% dans la commune d'Aron, à comparer avec un taux de participation de 51,16% il y a 5 ans. Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 78,7% dans la commune. La participation était de 77,07% au premier tour, c'est-à-dire 1 119 personnes. La perte de pouvoir d'achat est notamment susceptible de pousser les citoyens d'Aron à ne pas rester chez eux.