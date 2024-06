En direct

19:46 - Le résultat de la gauche unie aux dernières élections à Arzal convoité La gauche unie aux dernières législatives ayant explosé, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Front populaire ? La liste Glucksmann, alliée du PS, avait glané 15,06% à Arzal pour ces élections continentales. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry, celle de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, un cumul tournant autour des 29% sur place. La manne s'avère conséquente : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Arzal, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé aussi 29,99% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Une somme à mettre en perspective enfin avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle deux mois plus tôt, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire, représentant la France insoumise, le Parti socialiste, le Parti communiste, Europe-Ecologie et d'autres, et donné dans un combat serré avec l'alliance du centre par les instituts de sondage ?

18:42 - En cinq ans, le RN a gagné 8 points à Arzal Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 8 points à Arzal entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet avoir progressé plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut déduire que le RN sera à près de 25% ou plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 28,86% dans la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Arzal le 9 juin dernier Le résultat qui est tombé à l'issue des dernières élections il y a quelques semaines résonne sans doute encore plus fort dans les têtes. C'est en effet la liste dirigée par Jordan Bardella qui s'est placée en tête des élections du Parlement européen 2024 à Arzal, avec 28,86% des bulletins valides (228 voix) devant la liste emmenée par Valérie Hayer avec 18,1%, et la liste de Raphaël Glucksmann avec 15,06%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Arzal au premier tour de l'élection présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Arzal lors du premier tour de la présidentielle avec 32,06%, devant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 23,1%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 20,9% et 4,74% des voix. Et Marine Le Pen ne rattrapait pas le président sortant au second tour, avec 39,93% contre 60,07%.

12:32 - Les chiffres de la dernière législative sont-ils révélateurs de l'élection de 2024 à Arzal ? Le RN se prenait les pieds dans le tapis dans la commune d'Arzal en 2022, lors des élections du Parlement, avec 17,99% au premier tour, contre 29,99% pour Luc Foucault (LFI-PS-PC-EELV), Arzal faisant partie de la 1ère circonscription du Morbihan. Il n'y aura pas d'amélioration au second tour, le mouvement étant toujours inexistant et laissant la place à Luc Foucault (Nouvelle union populaire écologique et sociale) pour la première position localement.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Arzal : ce qu'il faut retenir La composition démographique et le contexte socio-économique d'Arzal contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les législatives. Avec un pourcentage de 33% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 11,34%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des groupes démographiques essentiels. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (39,51%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 785 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (5,1%) révèle la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (12,27%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Un taux de résidences secondaires de 29,28%, comme à Arzal, indique un tourisme important dans la région. Les directives de régulation des résidences secondaires peuvent aussi affecter l'engagement politique des résidents.

09:32 - Abstention à Arzal : quelles perspectives pour les législatives ? Au cours des dernières années, les 1 769 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Au moment des européennes du mois de juin 2024, le pourcentage d'abstention s'élevait à 45,57% dans la commune d'Arzal, à comparer avec une abstention de 44,43% pour les élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 46,56% au premier tour et seulement 46,39% au second tour. Pour rappel, au niveau du pays, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 52,5% au premier tour et 53,8% au second tour, c’était plus qu’en 2017.