En direct

19:48 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières élections à Arzon fait envie La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir malgré son excellent résultat lors des dernières législatives, va-t-elle voir son résultat basculer vers le Front populaire lors de ces nouvelles élections ? Pour le premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 13,5% des votes dans la commune. Aux élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a atteint 17,21% à Arzon. Un score qui devrait s'améliorer ce 30 juin, puisque l'union renouvelée s'élève virtuellement à 24% cette fois, en faisant la somme des scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - À Arzon, des candidats RN favoris ? Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Si on extrapole la progression du Rassemblement national qui se dégage des dernières élections au niveau national, soit pas moins de 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat du RN pourrait se situer à environ 18% à Arzon. Un calcul qui semble coller avec les suffrages également grappillés par le parti dans la commune sur la même période (15,87% pour Jordan Bardella en 2019 et 20,22% le 9 juin dernier) et qui correspond en effet à 5 points de parts de voix.

15:31 - La particularité Arzon lors des élections européennes Les résultats de ces législatives vont peut-être concorder avec l'équilibre établi le 9 juin dernier. Lors des élections du Parlement européen en effet, la liste Bardella réunissait 20,22% des suffrages à Arzon. C'est Valérie Hayer qui finissait en première place avec 28,28%.

14:32 - Emmanuel Macron devant Le Pen et Mélenchon à Arzon au premier tour de l'élection présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Arzon lors du premier tour de la présidentielle avec 43,41%, battant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 13,6%. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec respectivement 10,63% et 10,63% des voix. Et la candidate du RN n'avait pas rattrapé son rival au second tour, avec 26,85% contre 73,15%.

12:32 - Quel résultat pour la majorité aux législatives à Arzon ? Le nombre de votes de la formation incarnée par Jordan Bardella au premier tour sera l'enseignement majeur au niveau local pour ces élections 2024. Le RN avait été distancé au premier tour des législatives 2022 à Arzon, comptant 10,42%des suffrages, alors que les candidats Ensemble ! Obtiendront 43,18% des voix. Et le second tour ira dans le même sens avec encore Anne Le Hénanff (LREM) finalement en tête localement.

11:02 - Les données démographiques d'Arzon révèlent les tendances électorales Dans les rues d'Arzon, les élections sont en cours. Avec une population de 2 269 habitants répartis dans 6 449 logements, cette ville présente une densité de 234 hab par km². Avec 308 entreprises, Arzon offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (18,03%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de transport et d'environnement. Les électeurs, dont 53,93% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2316,73 €/mois, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 16,88%, synonyme d'une situation économique fragile. À Arzon, les préoccupations locales, tels que l'emploi, l'instruction et l'immigration, rejoignent celles de la France dans son ensemble.

09:32 - C'est parti pour les législatives à Arzon L'un des facteurs principaux de ce scrutin législatif 2024 sera incontestablement le niveau d'abstention à Arzon (56640). Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 63,92% au premier tour et seulement 63,91% au second tour. Il y a 2 ans, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 83,38% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec un taux de participation de 82,86% au premier tour, ce qui représentait 1 915 personnes. L'inflation dans le pays qui plombe les finances des ménages combinée avec les inquiétudes dues au conflit militaire israélo-palestinien, pourraient modifier les décisions que prendront les électeurs d'Arzon.