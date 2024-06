Alors que la Nupes avait marqué les dernières élections législatives, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est le Nouveau Front populaire qui se présente pour ces élections. Ce qui rend très flou le vote de gauche dans les urnes. La barre est haute : lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Assat, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 26,07% des votes dans la commune. Une performance à mettre en perspective avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Au moment des élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann a glané 21,52% à Assat. Reste que dans la localité, il faudra aussi prendre en compte les 5,61% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 5,94% de Marie Toussaint (EELV) et les 4,48% de Léon Deffontaine (PC). Autrement dit une somme de 35% cette fois.

18:42 - Une progression impressionnante de l'extrême droite à Assat

Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 8 points à Assat entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir progressé plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc penser que le RN sera à près de 20% voire plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.