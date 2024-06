En direct

19:47 - À Asson, quels reports de voix à gauche ce dimanche ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les esprits lors des législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est une nouvelle union qui se présente en 2024. Ce qui laisse planer le doute sur le vote de gauche aujourd'hui. La liste Glucksmann avait atteint 17,81% à Asson début juin. Mais on peut en revanche évaluer un score de 26% pour la gauche pour ces législatives dans la ville, la part de voix du chef de file PS-Place Publique étant à rehausser avec celles de la LFI Manon Aubry (3,21%), de Marie Toussaint (5,07%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (1,66%). La manne s'avère importante : lors du premier tour des législatives en 2022, à Asson, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 23,31% des votes dans la commune. Un score à mettre en perspective enfin avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,24% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,64% pour Yannick Jadot, 1,77% pour Fabien Roussel et 1,55% pour Anne Hidalgo).

18:42 - En cinq ans, le RN a grappillé 9 points à Asson Alors que retenir de l'ensemble de ces données ? La progression du RN, qui se chiffre déjà à 9 points à Asson entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir progressé plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En faisant une projection simple, on peut penser que le RN sera à près de 28% ou plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN dans sa moyenne nationale à Asson le 9 juin Ces résultats de la présidentielle et des législatives remontent à deux ans déjà, une éternité en politique. 30,33% des voix ont en effet cheminé vers le Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections européennes à Asson, contre Raphaël Glucksmann à 17,81% et Valérie Hayer à 14,29%. Le mouvement eurosceptique rassemblait ainsi pas moins de 293 votants d'Asson.

14:32 - 26,14% pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022 à Asson L'élection du président de la République est certainement la principale clé pour évaluer une préférence politique locale. Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Asson avec 23,12% contre 26,14% pour Emmanuel Macron. Jean Lassalle et Jean-Luc Mélenchon finissaient au pied de ce podium avec respectivement 16,57% et 15,24% des voix. Et la cheffe du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 43,07% contre 56,93%.

12:32 - Un premier tour qui avait souri au clan macroniste la dernière fois Le résultat du plus récent scrutin législatif est un indice précieux au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Le RN ratait complètement la première marche dans la commune d'Asson en 2022, lors des élections législatives, avec 20,04% au premier tour, contre 31,15% pour Jean-Paul Mattei (La République en Marche), Asson faisant partie de la 2ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques. Asson se tournera d'ailleurs encore vers Jean-Paul Mattei au second tour, finalement en tête localement avec 55,74%.

11:02 - Élections législatives à Asson : impact de la démographie et de l'économie locale Dans la ville d'Asson, les habitants auront-ils un impact sur le résultat des élections législatives ? Avec 46,07% de population active et une densité de population de 24 habitants/km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le taux de chômage à 6,36% pourrait avoir un effet sur les espoirs des habitants en ce qui concerne les directives sur l'emploi. Le pourcentage de ménages détenant au moins une automobile (82,76%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des 950 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (11,49%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (9,56%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Asson mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,76% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

09:32 - Les législatives à Asson (64800) sont lancées L'un des critères déterminants des élections législatives 2024 sera le niveau d'abstention à Asson. L'inflation dans le pays qui plombe le budget des familles est de nature à ramener les citoyens d'Asson dans les isoloirs. Au premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 660 personnes en âge de voter dans la commune, 83,25% s'étaient rendues aux urnes. Le taux de participation était de 80,92% au deuxième tour, c'est-à-dire 1 340 personnes. Pour comparer, dans la commune, la participation aux législatives 2022 atteignait 57,47% au premier tour et seulement 56,84% au deuxième tour. Quel député remplacera Jean-Paul Mattei dans la 2ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques ?