19:48 - Les bulletins de la Nupes convoités Alors que la Nupes avait marqué les esprits lors des élections législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est une nouvelle union qui se présente en 2024. Ce qui rend très incertain le vote de gauche aujourd'hui. A l'issue des européennes, Raphaël Glucksmann a atteint 12,41% à Attiches. Mais on peut en revanche remonter ce score à 23% pour la gauche pour ces législatives dans la cité, la part de voix du leader Place Publique étant à gonfler avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (4,01%), de l'écologiste Marie Toussaint (5,13%) et enfin de Léon Deffontaine (2,61%). Au cours du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé 19,34% des voix dans la commune.

18:42 - En cinq ans, le RN a grappillé 11 points à Attiches Difficile d'y voir clair dans tous ces résultats. Mais des indices se distinguent… Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été amassés par le RN sur place entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Il est donc permis de penser que le RN finisse à près de 26% voire plus à Attiches ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un tremblement de terre aussi à Attiches au début du mois ? Les résultats de ce dimanche 30 juin seront sans doute bien plus proches de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Si on se penche sur le détail, 402 électeurs d'Attiches se sont en effet tournés vers la liste du RN il y a trois semaines, aux élections du Parlement européen. La liste de Jordan Bardella a séduit 37,5% des voix face à Valérie Hayer à 19,12% et Raphaël Glucksmann à 12,41%.

14:32 - Quel a été le verdict de l'élection présidentielle 2022 à Attiches ? La typologie politique des habitants d'une commune émerge sans doute le plus visiblement dans le résultat de l'élection suprême. Attiches avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 26,26%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, porté par 32,85% des votes. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour finissaient au pied de ce podium avec respectivement 15,11% et 7,21% des voix. Et la patronne du RN n'avait pas rattrapé son rival au second tour, avec 42,63% contre 57,37%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Attiches Lors des dernières législatives, le RN trébuchait au premier tour dans la ville d'Attiches, cumulant 18,65% des suffrages sur place, contre 30,86% pour Luc Foutry (Les Républicains). Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois la première place aux concurrents estampillés LREM (61,85% contre 38,15% pour le RN). C'est en revanche Charlotte Parmentier-Lecocq (LREM) qui arrivait premier au finish cette fois.

11:02 - Élections à Attiches : l'impact des caractéristiques démographiques La démographie et le profil socio-économique d'Attiches contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,2% et une densité de population de 338 habitants/km², les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (89,43%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des 1 041 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,88%) met en lumière des impératifs de soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (4,64%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Attiches mettent en relief une diversité de qualifications, avec 16,34% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

09:32 - C'est l'heure de voter à Attiches : les législatives débutent Afin de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette commune, il est nécessaire d'analyser les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Il y a quelques semaines, à l'occasion des précédentes élections européennes, 58,07% des personnes aptes à participer à une élection à Attiches avaient pris part au scrutin, contre une participation de 56,58% pour le scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 54,79% au premier tour et seulement 51,11% au second tour. En proportion, au niveau national, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.