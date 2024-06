Résultat des législatives à Aubenas : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Aubenas, qui va bénéficier du vote Nupes ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé malgré sa percée lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque basculer vers le Front populaire aux législatives 2024 ? Cette base est élevée : lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Aubenas, le binôme Nupes avait en effet réuni 26,21% des votes dans la localité. Une somme à comparer avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Aux élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann s'est arrogée 14,58% à Aubenas. Mais on donne la gauche plus haut ce soir, puisque l'union renouvelée peut théoriquement atteindre 32% cette fois, en faisant la somme des suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - 9 points grattés en 5 ans par l'extrême droite à Aubenas Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été amassés par le RN dans la localité entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. En extrapolant, on peut penser que le RN sera à environ 20% voire plus à Aubenas ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Bardella à son niveau national à Aubenas le 9 juin Ce qu'ont dit les élections bien plus récemment encore est historique. Revenir sur le séisme du 9 juin semble donc également sensé au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. Le résultat de la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme chef de file aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Aubenas, à 30,67%, soit 1197 voix dans la ville. Le mouvement nationaliste a alors devancé Raphaël Glucksmann à 14,58% et Valérie Hayer à 13,6%.

14:32 - Jean-Luc Mélenchon au-dessus de Macron et Le Pen à Aubenas lors de la dernière présidentielle L'inclinaison des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus visiblement dans le choix fait lors de l'élection à la présidence de la République. Chez les habitants d'Aubenas, Marine Le Pen n'avait pas vraiment imposé ses idées lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans. Avec un timide 21,1%, la patronne du RN était distancée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 26,65% et 23,91% des votes. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 58,11% devant Marine Le Pen (41,89%).

12:32 - Les données des dernières élections, un indicateur pour les législatives 2024 à Aubenas ? Se retourner sur le plus récent scrutin législatif peut sembler une évidence au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Le RN avait été battu au premier tour des législatives 2022 à Aubenas, comptant 12,69%des suffrages, alors que les candidats Les Républicains obtiendront 29,71% des voix. Et le second tour ira dans le même sens avec encore Fabrice Brun (Les Républicains) finalement en tête localement.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Aubenas A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Aubenas fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 12 360 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 1 447 entreprises, Aubenas se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans l'agglomération, 13,67% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 13,25% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des directives, notamment en matière d'éducation et de santé. Aubenas incarne une communauté diversifiée, avec ses 956 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 1948,04 € par mois, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 21,55%, synonyme d'une situation économique fragile. Ainsi, Aubenas incarne les intérêts et les ambitions de la France contemporaine.

09:32 - C'est le moment de voter à Aubenas pour les législatives Comment ont voté les habitants de cette agglomération lors des dernières consultations démocratiques ? Il y a trois semaines, durant les précédentes élections européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 48,67% des votants d'Aubenas (Ardèche). L'abstention était de 52,11% il y a cinq ans. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,3% au premier tour. Au deuxième tour, 50,06% des citoyens ne se sont pas déplacés. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière présidentielle, sur les 7 655 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 27,9% avaient boudé les urnes, contre une abstention de 31,3% au second tour.