Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait accumulé les points lors des dernières élections législatives, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est le Front populaire qui s'avance pour ces élections. Ce qui rend très flou le vote de gauche dans les urnes. La réserve de voix s'avère importante : lors du premier tour des législatives en 2022, à Aubigny-sur-Nère, le binôme Nupes avait en effet réuni 14,82% des votes dans la commune. Une percée à compléter avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (12,49% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,43% pour Yannick Jadot, 2,1% pour Fabien Roussel et 1,34% pour Anne Hidalgo). Au moment des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a atteint 9% à Aubigny-sur-Nère. Reste que dans la commune, il faudra aussi tenir compte des 5,4% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 2,18% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,99% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Soit un cumul de 17% cette fois.

Alors qu'à l'échelle nationale, les scores de Jordan Bardella ont culminé à plus de 31% des voix aux européennes de juin, soit 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la progression locale semble plus puissante encore. Le parti frontiste a en effet déjà gagné 10 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN arrive à près de 31% voire plus à Aubigny-sur-Nère ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

Les résultats de ce dimanche 30 juin vont peut-être s'accorder avec l'équilibre établi le 9 juin dernier. Si on se penche sur le détail, 819 votants d'Aubigny-sur-Nère ont en effet été séduits par la liste Rassemblement national il y a trois semaines, aux élections du Parlement européen. La liste Bardella séduisait ainsi 38,78% des voix contre Valérie Hayer à 16,19% et Raphaël Glucksmann à 9%.

Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 29,93% contre 30,23% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 12,49% et 6,98% des voix. Et la cheffe du RN s'inclinait face au président sortant au second tour, avec 48,6% contre 51,4%.

Il y a deux ans, lors des législatives à Aubigny-sur-Nère, le RN avait dû se contenter de la deuxième place, 23,65% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi son binôme, contre 32,92% pour François Cormier Bouligeon (LREM) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme LREM (64,95%). François Cormier Bouligeon remportait donc cette élection sur place.

Devant les 5 bureaux de vote dispersés à travers Aubigny-sur-Nère, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Avec ses 5 476 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 278 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans l'agglomération, 13,91% des résidents sont des enfants, et 33,62% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les 168 résidents étrangers participent à cette variété culturelle. Au sein de cette mosaïque sociale, près de 51,93% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 502,14 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Pour conclure, à Aubigny-sur-Nère, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.

Au moment des européennes du mois de juin 2024, 48,00% des électeurs d'Aubigny-sur-Nère (Cher) avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 48,54% en 2019. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 50,15% au premier tour. Au deuxième tour, 53,98% des électeurs ne se sont pas déplacés. Il y a deux ans, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 25,34% des électeurs habilités dans la commune avaient boudé les urnes. L'abstention était de 26,56% au premier tour.