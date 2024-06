En direct

19:41 - Quel résultat pour le Front populaire à la fin de ces législatives 2024 ? La coalition de gauche aux dernières législatives étant déjà morte, que décideront ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Combien en récupérera le Nouveau Front populaire ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même. La liste Glucksmann avait terminé à 18,53% à Auriac-sur-Vendinelle pour ces élections continentales. Mais on peut en revanche évaluer un score de 32% pour la gauche pour ce premier round dans la localité, la part de voix du leader PS-Place Publique étant à rehausser avec celles de la LFI Manon Aubry (6,31%), de Marie Toussaint (7,74%) ou encore de Léon Deffontaine (1,22%). La réserve de voix apparaît comme importante : lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Auriac-sur-Vendinelle, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 33,6% des votes dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective enfin avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Jusqu'où peut aller le Rassemblement national lors des législatives à Auriac-sur-Vendinelle ? Que conclure de cette combinaison de scores ? L'étiquette RN pourrait atteindre 30% à Auriac-sur-Vendinelle lors du premier tour de ces législatives si la situation annoncée par les européennes 2024 se répercute localement. Le parti lepéniste est même crédité de 33% des votes dans l'Hexagone, soit une quinzaine de points de plus qu'en 2022. Une somme à ajouter aussi à son résultat dans la commune ce dimanche 30 juin ? La projection est expéditive, mais logique au regard de la progression du mouvement dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 5 points ici, en cinq ans seulement, entre les européennes de 2019 et les européennes 2024.

15:31 - Auriac-sur-Vendinelle dans la moyenne française concernant Bardella le 9 juin dernier Le résultat de ces législatives sera peut être plus proche encore de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Si on se penche sur le détail, 139 habitants d'Auriac-sur-Vendinelle passés par les urnes ont en effet choisi la liste RN il y a trois semaines, aux européennes. La liste Bardella enregistrait ainsi 28,31% des votes contre Raphaël Glucksmann à 18,53% et Valérie Hayer à 8,55%.

14:32 - Avantage Jean-Luc Mélenchon à Auriac-sur-Vendinelle lors de la dernière présidentielle Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 21,84% contre 24,71% pour Jean-Luc Mélenchon. Les troisième et quatrième places étaient pour Emmanuel Macron et Éric Zemmour, avec seulement 20,4% et 8,91% des voix. Avant que la candidate du RN ne retourne la tendance au second avec 50,48% contre 49,52% pour Macron.

12:32 - Que concluent les résultats des législatives 2022 pour Auriac-sur-Vendinelle ? Il y a deux ans, lors des législatives à Auriac-sur-Vendinelle, le RN arrivait à la seconde position sur le podium, 19,76% des électeurs s'étant tournés vers son binôme, contre 33,60% pour Alice Assier (LFI-PS-PC-EELV) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale (57,01%). Alice Assier s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Auriac-sur-Vendinelle : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Devant le bureau de vote d'Auriac-sur-Vendinelle, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Avec ses 1 071 habitants, ce village possède une certaine vitalité démographique. Ses 92 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 320 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (24,6%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Les habitants, comprenant une proportion de 34,96% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 40,63% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 453,40 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. En somme, à Auriac-sur-Vendinelle, les spécificités locales rejoignent celles de l'Hexagone.

09:32 - Auriac-sur-Vendinelle : la mobilisation des électeurs aux élections législatives À Auriac-sur-Vendinelle (31460), le niveau d'abstention sera indéniablement l'un des critères décisifs des législatives. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 58,05% au premier tour. Au second tour, 55,39% des citoyens ont exercé leur droit de vote. A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle atteignait 18% le midi et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 80,78% dans la commune. Le taux de participation était de 81,82% au premier tour, soit 711 personnes.