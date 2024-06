Regarder dans le rétro pour voir le plus récent scrutin législatif peut sembler une évidence au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Les élections législatives avaient donné lieu à un très gros départ pour le Rassemblement national à Auriol. Dans la commune, qui votait pour la 10ème circonscription des Bouches-du-Rhône, c'est José Gonzalez qui s'imposait au premier tour avec 29,72%. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 60,93%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 39,07%.

11:02 - Comment la composition démographique d'Auriol façonne les résultats électoraux ?

La composition démographique et la situation socio-économique d'Auriol contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections législatives. Avec un pourcentage de 32% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 8,98%, les jeunes et les personnes sans emploi représentent des groupes démographiques essentiels. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (67,87%) met en exergue le poids des questions concernant l'habitat et l'aménagement du territoire. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (80,85%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 4 821 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (14,01%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,42%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Auriol mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 18,29% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.