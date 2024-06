En direct

19:41 - La gauche avec le RN et Ensemble à égalité à Authon-du-Perche pour ces législatives ? La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections législatives, puisqu'on attend le choix de ceux qui avaient opté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui manque toujours d'un chef, avance sans garantie. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Authon-du-Perche, le binôme Nupes avait en effet enregistré 9,09% des votes dans la localité. Une poussée à affiner avec les 11% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Raphaël Glucksmann a plus récemment cumulé 8,53% à Authon-du-Perche début juin. Reste que dans la cité, il faudra aussi tenir compte des 2,9% de Manon Aubry (La France insoumise), les 2,72% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,63% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Autrement dit une somme de 13% cette fois.

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite a grappillé 10 points à Authon-du-Perche Difficile de mettre en perspective cet ensemble hétéroclite de données. Mais quelques grandes directions émergent… Alors qu'au niveau du pays, les résultats du Rassemblement national se sont élevés à plus de 30% des voix au scrutin européen de 2024, soit 8 points de plus qu'en 2019, la tendance locale semble plus forte encore. Le parti a en effet déjà progressé de 10 points ici entre 2019 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN arrive à près de 37% voire plus à Authon-du-Perche ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un effet Bardella aussi à Authon-du-Perche au début du mois ? En deux ans, cet équilibre politique a été annihilé, en France comme au niveau local. Le score de la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file en 2024, était en effet au plus haut à Authon-du-Perche, à 43,01%, soit 237 voix. Le RN a alors devancé Valérie Hayer à 19,06% et Raphaël Glucksmann à 8,53%.

14:32 - Marine Le Pen doublait Macron et Mélenchon à Authon-du-Perche au premier tour de l'élection présidentielle Marine Le Pen avait frappé fort à Authon-du-Perche pendant la dernière présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 34,06% des électeurs dès le 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 29,32% et 8,83% des voix. Valérie Pécresse finissait au pied de ce podium avec 7,94% des suffrages. Au deuxième tour, la candidate du RN avait aussi battu Macron avec 50,63%.

12:32 - Un premier tour positif pour le bloc présidentiel en 2022 Lors des dernières législatives à Authon-du-Perche, le RN terminait à la seconde position sur le podium, 29,92% des habitants passés par les urnes s'étant tournés vers son binôme, contre 32,01% pour Luc Lamirault (Ensemble !) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme LREM (52,46%). Luc Lamirault conservait donc son avance sur place.

11:02 - Authon-du-Perche : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans la ville d'Authon-du-Perche, les électeurs exercent-ils une influence sur le résultat des élections législatives ? Avec un pourcentage de chômeurs de 11,15% et une densité de population de 73 hab/km², les enjeux liés au chômage et au logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (35,97%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 540 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (11,32%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,11%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Authon-du-Perche mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 16,63% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.

09:32 - Abstention à Authon-du-Perche : les leçons des précédentes élections Pour comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette commune, il faut observer les résultats des précédentes élections. Pendant les précédentes élections européennes, sur les 1 111 personnes en âge de voter à Authon-du-Perche, 52,39% avaient pris part au scrutin. La participation était de 55,68% pour les élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 48,69% au premier tour. Au second tour, 48,2% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle représentait 18,4% à 12 heures et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.