En direct

19:41 - La gauche a gagné du terrain depuis les dernières législatives à Auzielle Alors que la Nupes s'était imposée comme une force politique majeure lors des élections législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est une nouvelle union qui se présente pour ces élections. Ce qui rend très flou le vote de gauche ce dimanche. La manne semble conséquente. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Auzielle, le binôme Nupes avait en effet obtenu 30,52% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Quelle part votera pour le Front populaire, alliant les insoumis, socialistes, écologistes, communistes et autres, et annoncé au coude-à-coude avec l'alliance macroniste par les sondeurs lors de ces élections législatives ? La liste Glucksmann a plus récemment atteint 22,72% à Auzielle début juin. Un chiffre qui devrait croître à l'issue du scrutin du jour, puisque l'alliance relookée peut théoriquement atteindre 36% cette fois, en faisant la somme des scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Le Rassemblement national à Auzielle, un favori aux législatives ? Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Quand on analyse la progression du RN lors des dernières élections au niveau national, soit 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du candidat RN devrait s'élever à environ 16% à Auzielle. Une projection qui concorde avec les suffrages également conquis par le mouvement dans la ville depuis 2019 jusqu'à ce mois de juin 2024 et qui correspond en effet à 5 points de parts de voix.

15:31 - L'exception Auzielle lors des européennes 2024 Un autre scrutin bien plus proche est venu bouleverser l'équilibre trouvé il y a deux ans. Même si le raz de marée n'a pas touché toutes les communes. À Auzielle, les dernières élections européennes se terminaient avec la première place de la liste de Raphaël Glucksmann en effet, avec 22,72% des voix. Elle devançait la liste de Valérie Hayer avec 22,6% et Jordan Bardella avec 18,62%.

14:32 - Emmanuel Macron devant Le Pen et Mélenchon à Auzielle au premier tour de la dernière présidentielle Elément saillant : le Rassemblement national avait enregistré au premier tour un pourcentage plus élevé aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection à la présidence de la République, puisqu'elle avait engrangé 12,4% au premier tour dans la ville. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 38,58%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 19,24% et Marine Le Pen avec 12,4%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 22,91% contre 77,09%).

12:32 - Des législatives favorables pour le clan macroniste en 2022 Le résultat du RN sera le grand sujet pour cette élection des députés 2024, à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. En 2022, aux législatives, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la ville d'Auzielle, grappillant 8,17% des votes sur place, contre 40,74% pour Dominique Faure (Ensemble ! - Majorité présidentielle). Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore Dominique Faure (Ensemble ! - Majorité présidentielle) finalement en tête localement.

11:02 - Auzielle : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives La composition démographique et socio-économique d'Auzielle définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, impactant ainsi les résultats des législatives. La répartition démographique pourrait agir sur les orientations des politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la ville, 32% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 4,73% ont plus de 75 ans. Le pourcentage élevé de cadres, représentant 43,01%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre de familles monoparentales (13,11%) met en lumière des impératifs de soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (4,85%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Le taux d'étudiants, de 7,34% à Auzielle, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux mesures relatives à l'éducation et à la mobilité étudiante.

09:32 - Retour sur la participation lors des élections législatives à Auzielle Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il faut observer les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. Début juin, lors des européennes, parmi les 1 248 personnes en âge de voter à Auzielle, 29,81% avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 29,7% pour les élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 36,12% au premier tour et seulement 35,87% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Auzielle ? Au niveau national, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle représentait 18% à midi et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.