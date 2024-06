En direct

19:41 - Les orphelins de la Nupes scrutés L'autre interrogation qui entoure ces législatives 2024 est celle du poids de la gauche après l'alliance des partis autour du Front populaire. Il y a quelques jours aux élections européennes, la liste Glucksmann a glané 15,91% à Avignonet-Lauragais. Mais on peut en revanche remonter ce score à 29% pour la gauche pour ce premier round dans la ville, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à additionner avec celles de Manon Aubry (7,33%), de l'EELV Marie Toussaint (6,36%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (1,52%). Au cours du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Avignonet-Lauragais, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré aussi 29,91% des votes dans la commune. Un chiffre à comparer enfin avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite a gagné 9 points à Avignonet-Lauragais Difficile d'y voir clair dans cette masse de chiffres. Mais quelques grandes directions se dégagent… Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN à l'échelle locale entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. Il n'est pas impossible que le RN arrive pas loin des 30% ou plus à Avignonet-Lauragais ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN dans sa moyenne nationale à Avignonet-Lauragais il y a trois semaines Le résultat de ce dimanche 30 juin fera probablement écho au séisme survenu le 9 juin dernier. C'est en effet la liste RN dirigée par Jordan Bardella qui l'a emporté aux européennes 2024 à Avignonet-Lauragais, avec 30,57% des suffrages exprimés, soit 221 voix dans la ville, devant la liste emmenée par Raphaël Glucksmann avec 15,91%, qui avait elle-même devancé la liste de Valérie Hayer avec 13,55%.

14:32 - Quel candidat a remporté l'élection présidentielle il y a deux ans à Avignonet-Lauragais ? L'élection à la présidence de la République est probablement la meilleure loupe pour juger une tendance politique locale. Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 23,11% contre 23,82% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 22,49% et 8,08% des suffrages. Et la patronne du RN ne rattrapait pas le président sortant au second tour, avec 44,5% contre 55,5%.

12:32 - Les données des dernières élections, un signe pour les législatives 2024 à Avignonet-Lauragais ? Le nombre d'électeurs en faveur du RN sera scruté à la loupe pour ces élections des députés 2024, localement. Le RN se prenait les pieds dans le tapis à Avignonet-Lauragais en 2022, lors des élections des députés, avec 18,38% au premier tour, contre 29,91% pour Alice Assier (Nupes), Avignonet-Lauragais étant partie intégrante de la 10ème circonscription de la Haute-Garonne. Et le second tour sera à l'avenant avec encore Alice Assier (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au sommet localement.

11:02 - Avignonet-Lauragais : quand les données démographiques façonnent les urnes Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Avignonet-Lauragais, les citoyens se réunissent pour choisir leur député. Avec une population de 1 628 habitants répartis dans 725 logements, cette commune présente une densité de 35 habitants/km². L'existence de 126 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (86,48%) montre le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les habitants, dont 21,43% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 40,54% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 507,74 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Pour conclure, Avignonet-Lauragais incarne les enjeux et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - Taux d'abstention aux élections : le cas d'Avignonet-Lauragais Comment votent habituellement les citoyens de cette commune ? Au moment des précédentes européennes, le taux d'abstention représentait 40,67% des votants d'Avignonet-Lauragais (Haute-Garonne). L'abstention était de 37,44% en 2019. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 45,68% au premier tour. Au deuxième tour, 45,51% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. En comparaison, à l'échelle de la France, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52,49% au premier tour et 53,77% au deuxième tour, c'était presque un record.