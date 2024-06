En direct

19:49 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Ayguesvives fait envie La gauche unie aux dernières législatives étant déjà morte, que deviendront ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira au Nouveau Front populaire ? La réponse est complexe. Au moment des élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a atteint 24,04% à Ayguesvives. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de la liste LFI de Manon Aubry (8,01%), Marie Toussaint (9,57%) et enfin ceux de Léon Deffontaine (2,55%) le 9 juin. En d'autres termes, un total tournant autour des 43% sur place. Lors du premier tour des législatives à Ayguesvives, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 40,6% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Un score à mettre en perspective enfin avec les 35% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques semaines plus tôt, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire, représentant LFI, le PS, EELV, ou encore le PCF, et annoncé dans un combat serré avec l'alliance macroniste dans les sondages ?

18:42 - Le Rassemblement national favori à Ayguesvives pour les législatives ? Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Si on tient compte de la progression du RN qui émerge des dernières élections européennes à l'échelle nationale, soit près de huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat du candidat RN pourrait s'élever à près de 20% à Ayguesvives. Une estimation qui semble coller avec les suffrages également arrachés par les lepénistes dans la commune sur la même période (16,09% pour Jordan Bardella en 2019 et 21,7% le 9 juin dernier) : un bond de 5 points qui peut toujours monter.

15:31 - La particularité Ayguesvives lors des élections européennes 2024 Consulter des résultats plus récents apparaît aussi comme évident au moment d'observer le scrutin de ce 30 juin. À Ayguesvives, les récentes élections européennes ont offert la première place à la liste de Raphaël Glucksmann en effet avec 24,04% des bulletins. Elle était suivie de la liste de Jordan Bardella avec 21,7% et Valérie Hayer avec 12,55%.

14:32 - Emmanuel Macron au-dessus de Le Pen et Mélenchon à Ayguesvives lors de l'élection présidentielle Marine Le Pen ne finissait pas dans les deux premiers dans les bureaux de vote de la ville au 1er tour de la présidentielle 2022 échouant à 17,28% contre 28,07% pour Emmanuel Macron et 25,59% pour Jean-Luc Mélenchon. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 66,23% devant Marine Le Pen (33,77%).

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Ayguesvives Le verdict du plus récent scrutin législatif apparaît comme un élément clé au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Le RN n'a pas convaincu à Ayguesvives en 2022, lors des élections législatives, avec 13,01% au premier tour, contre 40,60% pour Alice Assier (Nupes), Ayguesvives faisant partie de la 10ème circonscription de la Haute-Garonne. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents portant l'étiquette LFI-PS-PC-EELV (54,69% contre 45,31% pour le RN). Alice Assier remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Les enjeux locaux d'Ayguesvives : tour d'horizon démographique Quel impact auront les électeurs d'Ayguesvives sur les résultats des législatives ? Avec une densité de population de 197 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 5,27%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le taux important de cadres, atteignant 33,38%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,14%) met en évidence des impératifs d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,22%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (47,76%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Ayguesvives, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

09:32 - C'est parti pour les législatives à Ayguesvives Au cours des élections passées, les 2 831 habitants de cette localité ont révélé leurs habitudes de vote. Il y a quelques semaines, pendant les précédentes élections européennes, 63,17% des personnes habilitées à voter à Ayguesvives s'étaient rendues aux urnes. Le taux de participation était de 62,22% lors du scrutin de 2019. Pour rappel, dans la localité, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 58,8% au premier tour et seulement 56,87% au second tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle atteignait 18,4% le midi et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.