Une prévision de 21% à 22% pour le Front populaire à Bachy La gauche unie aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, que deviendront ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire ? Lors du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 21,98% des votes dans la localité. Au moment des européennes plus récemment, la liste Glucksmann s'est arrogée 11,63% à Bachy. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à l'insoumise Manon Aubry (4,86%), ainsi que de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (6,88%) ou encore de Léon Deffontaine (1,66%) le 9 juin. En d'autres termes, une somme de 22% sur place.

Le Rassemblement national a lourdement progressé à Bachy Difficile d'avoir les idées claires après cette avalanche de chiffres. Mais des tendances émergent… Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été récupérés par le RN à l'échelle locale entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée importante. A ce rythme, on peut donc déduire que le RN sera à près de 24% voire plus à Bachy ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

Le RN à son niveau national à Bachy au début du mois Ce qui est sorti des dernières élections il y a quelques jours reste sans doute plus ancré encore dans les mémoires. Si on rentre dans le détail en effet, la liste RN, avec Jordan Bardella comme chef de file, l'a emporté aux élections européennes à Bachy. L'extrême droite a convaincu 28,59% des votes, devant Valérie Hayer à 20,52% et Raphaël Glucksmann à 11,63%.

Emmanuel Macron devançait Le Pen et Mélenchon à Bachy lors de l'élection présidentielle Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 22,07% contre 37,68% pour Emmanuel Macron. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec respectivement 14,89% et 6,83% des voix. Et Marine Le Pen échouait aussi au second tour, avec 36,14% contre 63,86%.

Quel résultat à Bachy pour la majorité ce dimanche ? Le score du Rassemblement national sera très commenté localement pour cette élection 2024. En 2022, aux législatives, le RN était en échec au premier tour dans la ville de Bachy, grattant 16,62% des suffrages sur place, contre 33,78% pour Charlotte Parmentier-Lecocq (LREM). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents portant l'étiquette LREM avec 35,58% contre 64,42% pour les vainqueurs. Charlotte Parmentier-Lecocq conservait donc son avance sur place.

Les données démographiques de Bachy révèlent les tendances électorales Quel portrait faire de Bachy, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 32,78% de cadres pour 1 883 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur économique. Ses 111 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 550 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (10,33%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les citoyens, dont 22,59% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, 50,91% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 183,74 euros, pèse sur une commune qui aspire à un avenir prospère. À Bachy, les spécificités locales rejoignent celles de la France.

Bachy : étude du pourcentage de participation aux législatives Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il est nécessaire d'analyser les résultats des scrutins électoraux antérieurs. Il y a trois semaines, durant les précédentes européennes, 62,54% des électeurs de Bachy (Nord) avaient participé au vote, à comparer avec une participation de 64,49% lors du scrutin de 2019. Pour rappel, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 représentait 55,93% au premier tour. Au deuxième tour, 55,07% des citoyens se sont déplacés. Quelle sera la participation à Bachy cette année ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle atteignait 18% à 12 h et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, c'était moins qu'en 2017.