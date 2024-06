Résultat des législatives à Bagneaux-sur-Loing : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - Quels résultats pour les européennes à Bagneaux-sur-Loing il y a trois semaines ? Les résultats de ces législatives seront sans doute bien plus proches de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Si on se penche sur le détail, 215 électeurs de Bagneaux-sur-Loing se sont en effet tournés vers le parti lepéniste il y a quelques jours, aux européennes. La liste, emmenée par Jordan Bardella, a cumulé 43,88% des votes contre Raphaël Glucksmann à 10,41% et Valérie Hayer à 10,2%.

14:32 - Bagneaux-sur-Loing avait voté Le Pen lors de l'élection présidentielle C'est incontestablement le scrutin présidentiel qui nous en apprend le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait fini en tête avec 31,77% au premier tour de l'élection présidentielle de 2022 à Bagneaux-sur-Loing. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 21,7% et Emmanuel Macron troisième avec 21,42%. Éric Zemmour héritait de la quatrième place avec seulement 7,09% des suffrages. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 55,85%, devant Emmanuel Macron à 44,15%.

12:32 - Quel résultat pour le RN aux législatives 2024 à Bagneaux-sur-Loing ? Le verdict du scrutin législatif le plus récent est un enseignement précieux au moment du rendez-vous politique majeur qui se joue. Le RN se hissait en pôle position à Bagneaux-sur-Loing lors des législatives 2022. C'est en effet Ivanka Dimitrova qui se plaçait en tête au premier tour avec 30,42% dans la commune, qui faisait partie de la 2ème circonscription de Seine-et-Marne. Mais c'est finalement Marie-Pierre Molina (LFI-PS-PC-EELV) qui remportait le scrutin chez les électeurs de Bagneaux-sur-Loing au second tour, avec 53,41%.

11:02 - Comment la composition démographique de Bagneaux-sur-Loing façonne les résultats électoraux ? Quel portrait faire de Bagneaux-sur-Loing, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 1 595 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 77 entreprises, Bagneaux-sur-Loing offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (80,23%) montre le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Avec 147 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 10,77%, Bagneaux-sur-Loing est un exemple de son ouverture au monde. Dans cette mosaïque sociale, 36,31% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 276,63 euros, accable une commune qui aspire à plus de prospérité. Pour finir, à Bagneaux-sur-Loing, les intérêts locaux se mêlent aux défis français.

09:32 - Taux d'abstention aux élections : focus sur Bagneaux-sur-Loing Comment votent d'ordinaire les habitants de cette ville ? Début juin, pendant les européennes, 52,03% des personnes aptes à voter à Bagneaux-sur-Loing avaient boudé les urnes, contre une abstention de 49,14% il y a cinq ans. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 58,94% au premier tour. Au second tour, 62,94% des citoyens ne se sont pas déplacés. Lors du second tour de l'élection présidentielle, sur les 990 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 29,77% avaient boudé les urnes, contre une abstention de 27,07% au premier tour.