19:41 - Un vote de gauche entre 16% et 17% à Bailleau-l'Évêque pour ces législatives La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) ayant explosé en vol, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Front populaire ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même. La liste Glucksmann, soutenue par le PS, avait cumulé 8,78% à Bailleau-l'Évêque début juin. Mais on donne la gauche plus haut ce 30 juin, puisque l'union ripolinée peut virtuellement se situer à 17% cette fois, en faisant la somme des résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Lors du premier round des législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré 16,89% des voix dans la commune.

18:42 - 12 points grattés en 5 ans par l'extrême droite à Bailleau-l'Évêque Que déduire de tous ces scores ? Ce sont déjà 12 points qui ont ainsi été gagnés par le RN au niveau de la commune entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une énorme progression. Avec une projection sommaire, on peut déduire que le RN sera tout proche des 30% ou plus à Bailleau-l'Évêque ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le Rassemblement national à 43,68% à Bailleau-l'Évêque au début du mois En deux ans, ce fragile équilibre a été brisé, à l'échelle nationale comme dans beaucoup de communes. 43,68% des voix se sont en effet portées vers la liste RN de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux européennes à Bailleau-l'Évêque, face à Valérie Hayer à 12,63% et Raphaël Glucksmann à 8,78%. Le mouvement nationaliste a convaincu ainsi pas moins de 204 votants de Bailleau-l'Évêque.

14:32 - Marine Le Pen en tête à Bailleau-l'Évêque au premier tour de la présidentielle 2022 La ville de Bailleau-l'Évêque avait plébiscité Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle 2022. La figure du parti frontiste écrasait le match avec 30,78% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 28,76% et 15,46% des voix. La quatrième place était pour Éric Zemmour, avec seulement 7,23% des voix. La cheffe du RN l'avait aussi emporté au deuxième tour avec 50,31%.

12:32 - Nouvelle avance pour le RN à Bailleau-l'Évêque ? Se retourner sur le scrutin législatif le plus récent peut sembler une évidence au moment de l'élection du jour. Le Rassemblement national réalisait un bon départ à Bailleau-l'Évêque lors des législatives 2022. On retrouvait en effet Régine Flaunet au sommet au premier tour, avec 25,90% dans la ville, qui faisait partie de la 3ème circonscription d'Eure-et-Loir. Luc Lamirault (Ensemble !) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 51,17%.

11:02 - Bailleau-l'Évêque : démographie, élections et perspectives d'avenir À Bailleau-l'Évêque, les caractéristiques démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent impacter les élections législatives. Avec 31% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 2,99%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des segments démographiques cruciaux. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (89,93%) met en relief le poids des thématiques de logement et d'urbanisation. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (87,1%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 454 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (2,75%) révèle des besoins de suivi familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,35%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Bailleau-l'Évêque mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 25,23% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Bailleau-l'Évêque pour les législatives Comment votent d'habitude les citoyens de cette commune ? Début juin, au moment des européennes, 48,11% des personnes habilitées à voter à Bailleau-l'Évêque avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 44,2% lors des élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 50,65% au premier tour et seulement 54,57% au second tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Bailleau-l'Évêque pour les élections législatives ? En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, 23,07% des personnes aptes à voter dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 23,2% au deuxième tour.