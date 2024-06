En direct

19:41 - La gauche aussi dans la course à Bailleau-le-Pin pour ces élections législatives ? La Nupes, qui a été dissoute, va-t-elle voir son résultat se transférer automatiquement vers la nouvelle alliance à gauche lors de ces nouvelles élections ? A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Bailleau-le-Pin, le binôme Nupes avait en effet accumulé 16,82% des votes dans la commune. Une poussée à compléter avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste portée par Raphaël Glucksmann a plus récemment terminé à 6,42% à Bailleau-le-Pin début juin. Un score qui devrait s'améliorer à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque l'union relookée peut théoriquement atteindre 12% cette fois, en additionnant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Le RN a fortement gagné du terrain à Bailleau-le-Pin Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 15 points qui ont ainsi été amassés par le RN sur place entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. On peut donc imaginer que le RN termine à près de 39% voire plus à Bailleau-le-Pin ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un RN au sommet aussi à Bailleau-le-Pin début juin ? Se retourner sur le tout dernier test électoral semble bien plus avisé encore, au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Car le résultat des élections il y a quelques jours est notable. Le score de la liste RN, emmenée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Bailleau-le-Pin, à 48,84%. Le mouvement eurosceptique devançait alors Valérie Hayer à 14,44% et François-Xavier Bellamy à 7,31%.

14:32 - Marine Le Pen devançait Macron et Mélenchon à Bailleau-le-Pin lors de l'élection présidentielle La présidentielle est incontestablement la principale clé pour évaluer une tendance politique locale. Marine Le Pen avait marqué de nombreux points à Bailleau-le-Pin pendant la dernière élection présidentielle avec un nombre de votes correspondant à 36,86% des voix au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 24% et 13,95% des voix. L'échec était plus fort encore pour Éric Zemmour, avec seulement 5,41% des suffrages pour sa part. Rebelotte pour la patronne du RN au deuxième tour face à Macron avec 56,58%.

12:32 - Le résultat du Rassemblement national déjà déterminant au premier tour Le poids des bulletins dans l'urne pour la formation incarnée par Jordan Bardella ce soir va être le déterminant au niveau local pour ces législatives. Il y a deux ans pour les législatives, le RN parvenait à tirer son épingle du jeu à Bailleau-le-Pin. Dans la commune, qui votait pour la 3ème circonscription d'Eure-et-Loir, c'est Régine Flaunet qui s'imposait au premier tour avec 31,98%. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 53,55%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 46,45%.

11:02 - Les données démographiques de Bailleau-le-Pin révèlent les tendances électorales Quel portrait faire de Bailleau-le-Pin, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Dotée de 724 logements pour 1 607 habitants, la densité de la commune est de 95 habitants/km². Ses 97 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (83,98%) souligne le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les habitants, dont 44,1% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 39,35% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 473,93 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Bailleau-le-Pin écrit une nouvelle page de l'histoire de la France.

09:32 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : quelle situation à Bailleau-le-Pin ? Le taux d'abstention constituera incontestablement un critère décisif des élections législatives à Bailleau-le-Pin. Les efforts pour faire "barrage" à l'extrême-droite seraient notamment capables d'inciter les citoyens de Bailleau-le-Pin à s'intéresser plus fortement au scrutin. Il y a deux ans, au second tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 19,9% des votants de la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 21,25% au premier tour. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 55,0% au premier tour et seulement 57,2% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Bailleau-le-Pin ? Quel député succédera à Régine Flaunet dans la 3ème circonscription d'Eure-et-Loir ?