19:50 - La gauche aussi dans les favoris à Bailly pour ces législatives ? L'autre interrogation qui enveloppe ces élections législatives est celle du choix des électeurs de gauche après la constitution du Front populaire. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Bailly, le binôme Nupes avait en effet obtenu 12,63% des votes dans la commune. Une performance à affiner avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Lors des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a atteint 12,73% à Bailly. Mais ce sont 21% que peut en revanche attendre la gauche cette fois, la part de voix du leader Place Publique étant à gonfler avec celles de Manon Aubry (3,64%), de Marie Toussaint (6,67%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (0,51%).

18:42 - Rassemblement national : quel résultat à Bailly à l'issue des législatives ? Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. L'étiquette RN pourrait se trouver pas loin de 10% à Bailly lors du premier tour de ces législatives si la situation prévue par les élections du 9 juin se confirme localement. Le parti lepéniste est même crédité d'environ un tiers des voix dans le pays, soit une quinzaine de points de plus qu'il y a deux ans. Un surplus à ajouter aussi à son résultat dans la commune ce dimanche 30 juin ? Le pronostic est facile, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du mouvement sur place. Le RN a en effet déjà gagné 6 points ici, rien qu'entre les européennes 2019 et celles de 2024.

15:31 - Bailly à contre-courant lors des élections européennes Un autre scrutin bien plus récent est venu remettre en cause l'équilibre établi il y a deux ans. Même si le raz de marée n'a pas frappé toutes les communes. Très haut placé dans les sondages, Jordan Bardella a échoué en effet aux européennes à Bailly. Le chef de file du RN a achevé la campagne troisième, avec 14,55%, en retrait par rapport à Valérie Hayer avec 25,71% et François-Xavier Bellamy avec 17,32%.

14:32 - 43,62% pour Emmanuel Macron au premier tour de la dernière présidentielle à Bailly Avec 7,87%, c'est un trop petit score qu'avait fait Marine Le Pen à Bailly au premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. La candidate était distancée par Emmanuel Macron et Valérie Pécresse à respectivement 43,62% et 14,09% des bulletins exprimés. Et Marine Le Pen ne créait pas la surprise au second tour avec 23,75% contre 76,25%.

12:32 - La majorité s'en sortait bien au premier tour des législatives 2022 à Bailly Le RN avait été battu au premier tour des législatives 2022 à Bailly, comptant 6,43%des suffrages, alors que les candidats La République en Marche obtiendront 47,34% des voix. Sur la commune de Bailly, c'est finalement une majorité Ensemble ! - Majorité présidentielle qui sera préférée lors du second tour, achevant la mise à l'écart du parti d'extrême droite.

11:02 - Comprendre l'électorat de Bailly : un regard sur la démographie locale Dans la commune de Bailly, les habitants exercent-ils une influence sur le résultat des élections législatives ? Avec un pourcentage de chômeurs de 7,26% et une densité de population de 602 hab par km², les enjeux liés au chômage et au logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 51,25%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,90%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,39%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Le taux d'étudiants, évalué à 7,78% à Bailly, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux politiques relatives à l'éducation et à la mobilité étudiante.

09:32 - Election à Bailly : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 30 juin 2024, lors des élections législatives à Bailly ? Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 41,91% au premier tour et seulement 45,11% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Bailly ? En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, 19,42% des personnes aptes à voter dans la commune avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 21,16% au deuxième tour. La baisse du pouvoir d'achat serait capable d'avoir un impact sur les choix que feront les habitants de Bailly.