19:37 - Les votes de la coalition de gauche très suivis Alors que la Nupes avait accumulé les votants lors des législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est un nouvel attelage qui a émergé cette fois. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche dans les urnes. Raphaël Glucksmann avait terminé à 18,15% à Balzac pour ces élections continentales. Reste que dans la localité, il faudra aussi tenir compte des 2,66% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 5,63% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,29% de Léon Deffontaine (PC). En d'autres termes, un cumul tournant autour des 28% sur place. Lors du premier tour des élections législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs obtenu 18,3% des bulletins dans la localité. Une percée à comparer enfin avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - La progression éclair de l'extrême droite à Balzac Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'avancée du RN, qui se monte déjà à 10 points à Balzac entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut imaginer que le RN sera pas loin des 30% voire plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 30,2% dans la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Balzac le 9 juin dernier Les résultats de ces législatives seront sans doute bien plus proches de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. 30,2% des voix se sont en effet portées vers le parti lepéniste de Jordan Bardella début juin, aux européennes à Balzac, face à Valérie Hayer à 18,47% et Raphaël Glucksmann à 18,15%. Le mouvement nationaliste attirait ainsi 193 habitants de Balzac passés par les bureaux de vote.

14:32 - 34,24% pour Emmanuel Macron au premier tour de la dernière présidentielle à Balzac Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 22,34% contre 34,24% pour Emmanuel Macron. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 17,12% et 5,22% des suffrages. Et la cheffe du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 34,93% contre 65,07%.

12:32 - Un premier tour favorable pour le bloc Ensemble la dernière fois Les législatives 2022 à Balzac ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au Rassemblement national, qui obtiendra 17,16% dans la commune, qui votait pour la 1ère circonscription de la Charente, alors que les candidats La République en Marche cumuleront 37,75% des voix. Le parti restera fantomatique, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Balzac : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux La structure démographique et socio-économique de Balzac définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, impactant ainsi le résultat des législatives. Avec une densité de population de 137 habitants par km² et un taux de chômage de 8,5%, les questions liées au chômage et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (11,89%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 627 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,77%) met en évidence des besoins de suivi familial, alors que le taux de salariés en CDD (5,47%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Balzac mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 24,81% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

09:32 - Les premiers chiffres de participation attendus à 12h : la situation à Balzac L'analyse des résultats des derniers rendez-vous électoraux est l'occasion de comprendre le vote des électeurs de cette ville. Début juin, au moment des élections européennes, le pourcentage de participation atteignait 64,63% dans la commune de Balzac. La participation était de 61,32% en 2019. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 59,26% au premier tour et seulement 59,64% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les législatives 2024 à Balzac ? A l'occasion du second tour de la présidentielle, sur les 1 051 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 85,44% s'étaient rendus aux urnes, contre une participation de 85,73% au premier tour, soit 901 personnes.