Résultat des législatives 2024 à Vindelle (16430) – 2e tour [PUBLIE]

22:55 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Vindelle à dépasser ? L'électorat de gauche va-t-il rester fidèle à la nouvelle coalition LFI-PS-Ecologistes-PCF ce dimanche ou se transférer vers une autre candidature ? L'attelage a glané 28,06% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté moins de 26% il y a deux ans. Le niveau est déjà élevé : lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Vindelle, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 32,35% des votes dans la commune. Un score en forte hausse par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022 (11 points de plus).

20:58 - À Vindelle, un Rassemblement national favori ? A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella à ces élections législatives sera très scruté. La progression du RN se montre déjà solide à Vindelle entre le score du parti d'extrême droite en 2022 (21,53%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (36,85%), de l'ordre de 15 points. Mais l'évolution se profile comme plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les sondages donnant au RN un résultat ouvrant la voie à près de 250 sièges en France, bien plus que les 89 de l'époque. De quoi anticiper une implantation solide du parti dans la commune, quoi qu'il se passe ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Quel score final pour Ensemble aux législatives 2024 à Vindelle ? Le nombre de votes en faveur du RN sera en conséquence le grand sujet au niveau local pour le second tour de ces élections des députés 2024. Mis sur la touche en 2022 dans la commune, le RN garde cette fois une vraie possibilité de remporter ce scrutin localement. Le RN n'a pas convaincu en revanche à Vindelle il y a deux ans, lors des élections des députés, avec 21,53% au premier tour, contre 24,54% pour Jérôme Lambert (Divers gauche). Vindelle optera en revanche pour Sylvie Mocoeur (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au second tour, finalement en tête localement avec 53,63%, devant l'adversaire Rassemblement National à 46,37%.

20:05 - Quel score pour le RN au second tour à Vindelle ? Avec 36,85% des bulletins de vote, Caroline Colombier (Rassemblement National) a pris les devants à Vindelle, dimanche 30 juin dernier à l'occasion du 1er round des élections législatives. Un résultat qui lui a permis de coiffer au poteau Virginie Lebraud (Front populaire) et Gwenhaël François (Majorité présidentielle) avec respectivement 32,35% et 24,91% des votants. Caroline Colombier était aussi en tête dans la 3ème circonscription de la Charente dans son ensemble, avec cette fois 42,95%, devant Virginie Lebraud avec 25,88% et Gwenhaël François avec 24,52%.

19:21 - Participation aux élections législatives à Vindelle : une hausse par rapport au scrutin européen ? À l'heure des résultats, que retenir de la participation de cette localité lors des consultations politiques passées ? À Vindelle, le pourcentage de participation au premier round des élections législatives 2024 était de 70,84%, dépassant celui des dernières européennes. Il y a trois semaines, au moment du précédent scrutin européen, 53,65% des personnes habilitées à participer à une élection à Vindelle s'étaient effectivement rendues aux urnes. La participation était de 50,79% en 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central le 9 juin. Elle atteignait 19,8% le midi et 45,3% à 17 h, un peu plus qu'en 2019.

18:35 - Une baisse de la participation peut-elle impacter les résultats au second tour à Vindelle ? La participation est indiscutablement l'une des clés de ces élections législatives. Le pourcentage de participation à Vindelle pour le 1er tour des législatives 2024 a atteint 70,84%, dimanche dernier. Pour mémoire, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 52,26% au premier tour et 48,93% au second tour. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 80,98% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient participé au vote. Le taux de participation était de 78,56% au second tour, ce qui représentait 656 personnes. Les nombreuses triangulaires qui rendent difficiles les pronostics seraient de nature à impacter le pourcentage de participation à Vindelle (16430).

17:29 - Démographie et politique à Vindelle, un lien étroit Quel portrait faire de Vindelle, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 1 062 habitants, ce bourg possède une certaine vigueur démographique. Ses 48 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 346 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (89,26%) montre l'importance des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 46,15% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, près de 46,24% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 545,86 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. En résumé, Vindelle incarne les enjeux et les objectifs de la France contemporaine.