Résultat des législatives à Bar-le-Duc : premiers chiffres de l'élection 2024

19:52 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Bar-le-Duc convoité L'union de gauche aux dernières législatives ayant explosé en vol, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire ? Répondre à cette question est difficile. La liste portée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS avait terminé à 15,75% à Bar-le-Duc le 9 juin. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche aux législatives, puisque l'union relookée peut virtuellement se situer à 29% cette fois, en additionnant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Lors du premier tour des élections des députés à Bar-le-Duc, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 26,65% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Combien voteront pour le Nouveau Front populaire, représentant les insoumis, les socialistes, les communistes, les écologistes et d'autres, et donné dans un combat serré avec l'alliance du centre par les instituts de sondage ?

18:42 - 8 points gagnés en 5 ans par le RN à Bar-le-Duc Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN sur place entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Il n'est pas impossible que le RN puisse atteindre voire dépasser les 28% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une performance du Rassemblement national dans la moyenne à Bar-le-Duc au début du mois Se pencher sur la dernière expérience électorale peut aussi sembler une évidence au moment d'appréhender le scrutin de ce 30 juin. Le 9 juin en effet, à Bar-le-Duc, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme tête de file, a pris une longueur d'avance, avec 32,13% des votes contre Raphaël Glucksmann à 15,75% et Valérie Hayer à 14,69%.

14:32 - 27,62% pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022 à Bar-le-Duc C'est certainement l'élection à la présidence de la République qui est l'élément le plus parlant sur le bord politique des habitants d'une commune. Bar-le-Duc avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 23,63%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, bénéficiant de 27,62% des voix. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 21,49% et 6,59% des suffrages. Et la patronne du RN s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour, avec 42,58% contre 57,42%.

12:32 - Bertrand Pancher (Divers droite) devant ses concurrents lors des législatives 2022 à Bar-le-Duc Le résultat du scrutin législatif le plus récent semble un précédent clé au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. En 2022, aux législatives, le RN était en échec au premier tour dans la ville de Bar-le-Duc, grattant 20,01% des voix sur place, contre 29,19% pour Bertrand Pancher (Divers droite). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents étiquetés Divers droite avec 34,66% contre 65,34% pour les vainqueurs. Bertrand Pancher remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Bar-le-Duc aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Comment les habitants de Bar-le-Duc peuvent-ils impacter le résultat des législatives ? Dans la commune, 32% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 29,33% de 60 ans et plus. La pyramide démographique pourrait agir sur les orientations des politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Un salaire moyen mensuel net de 2084,5 euros/mois montre l'importance des problématiques sur la qualité de vie dans les préoccupations des 4 630 votants. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (22,28%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (4,71%) indiquent les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction à Bar-le-Duc mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 16,68% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.

09:32 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Bar-le-Duc ? À Bar-le-Duc, l'une des clés du scrutin législatif sera sans aucun doute la participation. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 53,75% au premier tour. Au second tour, 55,12% des votants ne se sont pas déplacés. Pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 9 840 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 30,26% avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 30,01% au premier tour. L'inflation dans le pays serait par exemple en mesure d'avoir un impact sur les décisions que prendront les citoyens de Bar-le-Duc.