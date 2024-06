En direct

19:52 - Le Nouveau Front populaire va-t-il bénéficier des voix de la Nupes à Saint-Dizier ? Une autre interrogation de ces élections législatives 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après la construction du Front populaire. La manne apparaît comme importante. Lors du premier tour des législatives en 2022, à Saint-Dizier, le binôme Nupes avait en effet obtenu 14,87% des votes dans la commune. Une performance à affiner avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (19,81% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,15% pour Yannick Jadot, 2,36% pour Fabien Roussel et 1,09% pour Anne Hidalgo). Au moment des européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a atteint 6,92% à Saint-Dizier. Reste que dans la ville, il faudra aussi assimiler les 10,76% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 1,77% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,12% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Autrement dit un cumul de 19% cette fois.

18:42 - Le Rassemblement national en force à Saint-Dizier pour les législatives Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Si on tient compte de la progression du RN constatée des dernières européennes au niveau national, soit 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix du RN pourrait s'élever à environ 44% à Saint-Dizier. Un chiffre qui concorde avec les électeurs également grattés par la formation politique dans la commune sur la même période (40,07% pour Jordan Bardella en 2019 et 47,59% le 9 juin dernier) : une hausse de 7 points qui peut toujours monter.

15:31 - La liste RN à 47,59% à Saint-Dizier début juin Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme plus logique encore, au moment de se préparer au scrutin des législatives. Car ce qu'ont dit les élections il y a quelques jours est révélateur. 47,59% des suffrages sont en effet tombés vers la liste RN de Jordan Bardella début juin, aux élections du Parlement européen à Saint-Dizier, face à Valérie Hayer à 11,09% et Manon Aubry à 10,76%. Le mouvement eurosceptique s'est arrogé le scrutin avec pas moins de 2936 électeurs de Saint-Dizier.

14:32 - Saint-Dizier avait voté Le Pen lors de l'élection présidentielle La communauté électorale de Saint-Dizier avait offert un plébiscite à Marine Le Pen à l'issue de l'élection à la présidence de la République de 2022 puisque la cheffe du Rassemblement national l'emportait avec 36,16% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 22,13% et 19,81% des voix. Saint-Dizier n'offrait qu'une quatrième place à Éric Zemmour, avec 6,66% des suffrages. La patronne du RN s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 54,44%, devant Emmanuel Macron à 45,56%.

12:32 - Quel résultat à Saint-Dizier pour le Rassemblement national aux législatives ? Se retourner sur le scrutin législatif le plus récent semble une évidence au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Les législatives avaient donné un très bon démarrage pour le Rassemblement national à Saint-Dizier. Dans la commune, qui votait pour la 2ème circonscription de la Haute-Marne, c'est Laurence Robert-Dehault qui arrivait en tête au premier tour avec 36,02%. C'est finalement François Cornut-Gentille (Les Républicains) qui s'imposait chez les électeurs de Saint-Dizier au second tour, avec 54,47%.

11:02 - Saint-Dizier : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans la ville de Saint-Dizier, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des élections législatives ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 19,76% peut avoir un effet sur les inquiétudes des habitants quant aux politiques sur le travail. Avec 41,03% de population active et une densité de population de 528 habitants/km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Un salaire moyen mensuel net de 1932,33 €/mois peut être symptomatique de difficultés économiques locales. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (23,28%) et le nombre de résidences HLM (33,28% des logements) indiquent les défis économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation à Saint-Dizier mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,86% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

09:32 - Etude de la participation aux dernières législatives à Saint-Dizier Comment votent d'ordinaire les habitants de cette ville ? Il y a quelques semaines, pendant les précédentes européennes, sur les 14 798 personnes en âge de voter à Saint-Dizier, 42,99% s'étaient rendues dans l'isoloir, contre une participation de 44,83% en 2019. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 39,3% au premier tour et seulement 40,13% au deuxième tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée en juin 2022. Elle se chiffrait à 18,43% à midi et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour.