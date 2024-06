En direct

19:49 - À Baziège, quel candidat vont plébisciter les électeurs de l'ancienne Nupes ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés s'était imposée comme une force politique majeure lors des législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est une nouvelle union qui s'avance pour ces élections. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche dans les urnes. La liste Place-Publique portée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS avait glané 20,52% à Baziège le 9 juin. Mais on peut en revanche se projeter sur un score de 35% pour la gauche pour ces législatives dans la localité, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à réévaluer avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (7,9%), de l'EELV Marie Toussaint (6,86%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (2,27%). Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections du Parlement à Baziège, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 33,65% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Combien récupérera le Front populaire, soutenu par la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres forces de gauche, et donné dans un combat serré avec la majorité présidentielle par les sondeurs ?

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national a gagné 12 points à Baziège Que peut-on retenir de toutes ces statistiques ? Ce sont déjà 12 points qui ont ainsi été grattés par le RN sur place entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. En extrapolant, on peut donc conclure que le RN sera à près de 20% ou plus à Baziège ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 29,32% dans la moyenne nationale pour le RN à Baziège début juin Le résultat de ce 30 juin au soir sera peut-être bien plus rapproché de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Le résultat de la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Baziège, à 29,32%. Le mouvement eurosceptique a alors devancé Raphaël Glucksmann à 20,52% et Valérie Hayer à 13,98%.

14:32 - Quels ont été les résultats finaux de l'élection présidentielle à Baziège en 2022 ? L'inclinaison des habitants d'une commune émerge sans doute le plus visiblement dans le résultat de l'élection du locataire de l'Elysée. La ville de Baziège avait accordé à Marine Le Pen 19,9% lors du premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient dépassé cette fois la candidate de l'extrême droite avec respectivement 28,21% et 23,54% des suffrages. Et La candidate du RN échouait aussi au second tour avec 38,39% contre 61,61%.

12:32 - Quel avait été le verdict des législatives en 2022 à Baziège ? Se retourner sur le plus récent scrutin législatif fait sens au moment de l'élection du jour. Même si la démarche ne donne aucune certitude… Le RN ne convainquait pas dans la commune de Baziège il y a deux ans, lors des élections du Parlement, avec 16,71% au premier tour, contre 33,65% pour Alice Assier (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Baziège votant pour la 10ème circonscription de la Haute-Garonne. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents portant l'étiquette Nupes (53,48% contre 46,52% pour le RN). Alice Assier remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Baziège et législatives : démographie, économie et choix électoraux Quel portrait faire de Baziège, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Dotée de 1 490 logements pour 3 523 habitants, la densité de la commune est de 167 habitants/km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 241 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 020 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (86,24%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Les citoyens, comprenant une proportion de 19,63% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 32,68% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 466,68 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. En résumé, à Baziège, les intérêts locaux rejoignent ceux de la France dans son ensemble.

09:32 - Abstention à Baziège : quelles perspectives pour les élections législatives ? À Baziège (31450), le taux de participation sera l'un des critères clés de ce scrutin législatif. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 45,33% au premier tour. Au second tour, 46,81% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. En proportion, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52,5% au premier tour et 53,8% au second tour. Il y a deux ans, au premier tour de la présidentielle, 15,23% des personnes en capacité de voter dans la commune avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 18,62% au deuxième tour.