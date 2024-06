En direct

19:51 - La gauche a gagné du terrain depuis les dernières législatives à Beaufort-en-Anjou La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections législatives, puisqu'on attend les intentions de ceux qui avaient opté pour la Nupes, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui manque toujours d'une figure tutélaire, a des chances d'en rassembler une part. Lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Beaufort-en-Anjou, le binôme Nupes avait en effet cumulé 23,96% des votes dans la localité. Une performance à affiner avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,03% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,73% pour Yannick Jadot, 2,1% pour Fabien Roussel et 2,23% pour Anne Hidalgo). Lors des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a obtenu 12,6% à Beaufort-en-Anjou. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI de Manon Aubry, ainsi que de celles de l'EELV Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit un total de 24% sur place.

18:42 - L'extrême droite a lourdement progressé à Beaufort-en-Anjou Difficile de prédire ce qui va se passer après cette combinaison de scores. Mais quelques grandes lignes apparaissent… Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été grappillés par le RN sur place entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. A ce rythme, on peut donc penser que le RN sera à près de 27% à Beaufort-en-Anjou ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste Bardella à 35,71% à Beaufort-en-Anjou début juin Le résultat de ces législatives sera peut être plus proche encore du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. 35,71% des suffrages se sont en effet dirigés vers le RN de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections européennes à Beaufort-en-Anjou, devant Valérie Hayer à 15,87% et Raphaël Glucksmann à 12,6%. Le mouvement nationaliste a glané ainsi 995 votants de Beaufort-en-Anjou.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Beaufort-en-Anjou au premier tour de l'élection présidentielle Le bord politique des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus dans les résultats de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 27,46% contre 31,5% pour Emmanuel Macron. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec 17,03% et 4,73% des suffrages. Et la candidate du RN n'avait pas rattrapé son rival au second tour, avec 43,44% contre 56,56%.

12:32 - Quel résultat pour Ensemble ce soir à Beaufort-en-Anjou ? Le résultat du plus récent scrutin législatif est un précédent clé au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Avec 19,31% à Beaufort-en-Anjou, le RN était devancé par les 26,88% du binôme Ensemble ! Au premier tour des élections législatives il y a deux ans. La commune ne comptant qu'une seule circonscription sur son territoire, la 3ème circonscription du Maine-et-Loire. La situation restera la même au second tour, le mouvement restant fantomatique et laissant la place à Anne-Laure Blin (Les Républicains) pour la première position localement.

11:02 - Comment la composition démographique de Beaufort-en-Anjou façonne les résultats électoraux ? Les facteurs démographiques et socio-économiques de Beaufort-en-Anjou montrent des tendances évidentes susceptibles d'affecter le résultat des législatives. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la commune, avec près de 35% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 7,9%. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (84,68%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 2 487 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,50%) révèle des besoins d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (10,74%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Beaufort-en-Anjou mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 37,0% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

09:32 - Les élections législatives à Beaufort-en-Anjou sont lancées Au cours des dernières années, les 7 146 habitants de cette agglomération ont dévoilé leurs habitudes de vote. Pendant les dernières européennes, le taux d'abstention atteignait 45,65% dans la commune de Beaufort-en-Anjou. Le taux d'abstention était de 51,27% lors des élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 52,35% au premier tour. Au deuxième tour, 54,73% des votants ne se sont pas déplacés. Au deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 24,28% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, à comparer avec une abstention de 25,35% au premier tour.