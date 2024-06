En direct

19:47 - Que vont choisir les électeurs de la Nupes disparue à Beaulieu ? Une autre question qui enveloppe ces élections législatives est celle du vote de gauche après l'alliance des partis autour du Front populaire. Lors du premier round des législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait cumulé 20,61% des voix dans la localité. Un chiffre à compléter avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste Glucksmann a plus récemment obtenu 18,19% à Beaulieu pour le tour unique des européennes. Reste que dans la ville, il faudra aussi avoir un œil sur les 5,08% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 4,78% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,63% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Autrement dit une somme de 28% cette fois.

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite a gagné 12 points à Beaulieu Difficile de tirer des conclusions de tous ces résultats. Mais des indices se distinguent… Ce sont déjà 12 points qui ont ainsi été arrachés par le RN au niveau local entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. En faisant une projection simple, on peut déduire que le RN sera à près de 29% à Beaulieu ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quel résultat pour les européennes à Beaulieu au début du mois ? Il y a eu un autre scrutin très récemment qu'il convient d'observer avec attention. D'autant qu'il s'agit d'un séisme. C'est en effet la liste poussée par Bardella qui a dominé les élections du Parlement européen il y a trois semaines à Beaulieu, avec 35,06% des suffrages, soit 345 voix, devant la liste portée par Raphaël Glucksmann avec 18,19%, elle-même suivie par Valérie Hayer avec 13,01%.

14:32 - 26,89% pour Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle à Beaulieu La présidentielle est sans doute la principale clé pour jauger une tendance politique locale. Beaulieu avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 23,67%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, porté par 26,89% des votes. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour finissaient au pied de ce podium avec respectivement 18,07% et 8,96% des voix. Et Marine Le Pen s'inclinait face au président sortant au second tour, avec 41,91% contre 58,09%.

12:32 - La majorité s'en sortait bien au premier tour des dernières législatives à Beaulieu Regarder dans le rétro pour analyser le plus récent scrutin législatif fait figure d'évidence au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Lors des dernières législatives à Beaulieu, le RN arrivait à la deuxième place sur le podium, 21,06% des électeurs ayant voté pour son binôme, contre 37,49% pour Laurence Cristol (LREM) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle (63,82%). Laurence Cristol s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Beaulieu : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans la ville de Beaulieu, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques pèsent sur le résultat des législatives. Avec une densité de population de 223 hab/km² et 49,62% de population active, ces données pourraient présager un engagement électoral plus important. Le taux de chômage à 10,96% peut avoir un effet sur les inquiétudes des habitants en ce qui concerne les directives sur le travail. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (87,78%) montre l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des 902 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (11,78%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (7,64%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (43,73%), témoigne d'une population instruite à Beaulieu, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

09:32 - Perspectives de la participation lors des élections législatives à Beaulieu À Beaulieu, l'une des clés de ces législatives 2024 sera indéniablement l'ampleur de l'abstention. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 45,86% au premier tour et seulement 43,1% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Beaulieu ? En comparaison, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 52,5% au premier tour et 53,8% au second tour, plus qu'en 2017. Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 17,11% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 19,2% au second tour.