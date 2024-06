Résultat des législatives à Beaumont-du-Gâtinais : l'élection 2024 en direct

L'élection suprême est probablement la meilleure loupe pour évaluer une tendance politique locale. La communauté des électeurs de Beaumont-du-Gâtinais avait plébiscité Marine Le Pen lors du scrutin présidentiel de 2022. La numéro 1 de l'ancien Front national écrasait le match avec 33,46% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 19,09% et 17,01% des voix. L'échec était plus fort encore pour Éric Zemmour, avec 10,59% des suffrages pour sa part. Au 2e tour, la cheffe du RN surclassait aussi Macron avec 58,69% contre 41,31%.

Le RN tirait son épingle du jeu à Beaumont-du-Gâtinais en 2022 lors des législatives. On retrouvait en effet Ivanka Dimitrova au sommet au premier tour, avec 32,17% dans la commune, qui votait pour la 2ème circonscription de Seine-et-Marne. Frédéric Valletoux (Ensemble !) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 50,18%.

11:02 - Beaumont-du-Gâtinais : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

Dans la ville de Beaumont-du-Gâtinais, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques pèsent sur les résultats des élections législatives. Avec une densité de population de 69 habitants par km² et 42,65% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 11,61% pourrait agir sur les espérances des habitants quant aux mesures sur le travail. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (29,25%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 324 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (9,48%) révèle la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (7,98%) indique des enjeux de sécurité du travail. Le taux d'étudiants, évalué à 7,56% à Beaumont-du-Gâtinais, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.