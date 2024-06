Résultat des législatives à Beauregard-l'Évêque : l'élection 2024 en direct

Dans les rues de Beauregard-l'Évêque, le scrutin est en cours. Avec une population de 1 577 habitants répartis dans 678 logements, cette ville présente une densité de 120 hab par km². Ses 70 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 450 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (85,25%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les citoyens, dont 35,26% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, près de 42,22% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 348,90 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à Beauregard-l'Évêque écrit une nouvelle page de l'histoire française.

09:32 - Beauregard-l'Évêque : la mobilisation des électeurs aux élections législatives

Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette ville lors des scrutins électoraux précédents ? Il y a trois semaines, durant les précédentes élections européennes, 63,03% des personnes en capacité de voter à Beauregard-l'Évêque avaient pris part au scrutin. La participation était de 59,02% en 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 53,67% au premier tour et seulement 49,01% au deuxième tour. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée en juin 2022. Elle s'élevait à 18,4% à 12 heures et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.