Résultat des législatives 2024 aux Martres-d'Artière (63430) – 2e tour [PUBLIE]

21:12 - Un résultat aux législatives entre 18% et 24,92% aux Martres-d'Artière pour le Front populaire ? Avec 28,06% des bulletins à l'échelle nationale au moment du 1er round des élections législatives la semaine dernière, le Nouveau Front populaire a fait mieux que la coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022. Une performance qui pourrait le placer en position de titiller le RN au second tour. Au cours du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 24,92% des voix aux Martres-d'Artière. Un score en baisse de -10 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. Rendez-vous dans quelques minutes pour savoir si la gauche a dépassé ou non son résultat de 2022 lors du second tour, soit 58,32% à l'époque.

20:58 - En deux ans, le Rassemblement national a gagné 17 points aux Martres-d'Artière Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera déterminant pour ces élections législatives 2024, localement, comme au niveau national. L'évolution du parti, qui s'élève déjà à 17 points aux Martres-d'Artière entre sa part de voix des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti semble en effet avoir gagné du terrain encore plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt 15 points de plus il y a une semaine qu'en 2022. Il n'est pas impossible que le RN l'emportera ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Les résultats des dernières élections, un indicateur pour les législatives 2024 aux Martres-d'Artière ? La fraction d'électeurs de Jordan Bardella ce dimanche sera ainsi un enjeu pour le second tour de cette législative au niveau local, comme dans le reste de la France. Défait en 2022 dans la ville, le Rassemblement national garde cette fois une vraie possibilité de gagner l'élection localement. Aux législatives il y a deux ans aux Martres-d'Artière, le RN avait en revanche dû se contenter de la deuxième place, 26,5% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi son binôme, contre 34,23% pour André Chassaigne (Nupes) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale (58,32%). André Chassaigne conservait donc son avance sur place.

20:05 - Quel résultat pour le Rassemblement national aux législatives 2024 aux Martres-d'Artière ? Avec 43,99% des bulletins de vote, Brigitte Carletto (Rassemblement National) a pris la tête aux Martres-d'Artière, le 30 juin lors du 1er round de la législative. André Chassaigne (Union de la gauche) et Véronique Bastet (Ensemble pour la République) suivaient avec respectivement 24,92% et 20,81% des votants à l'échelle de la métropole. La circonscription n'a en revanche pris tout à fait le même cap que la ville, puisque c'est André Chassaigne qui s'y imposait, avec 37,77% devant Brigitte Carletto avec 37,02% et Véronique Bastet avec 15,54%.

19:21 - Abstention : quelle différence avec le scrutin européen aux Martres-d'Artière ? Pour cerner davantage le vote des citoyens de cette ville, il est également indispensable d'observer les résultats des précédentes consultations politiques. Aux Martres-d'Artière, le taux de participation au 1er tour des législatives 2024 est monté à 75,7%, plus élevé de 15 points que celui des dernières élections européennes. Lors du scrutin européen de début juin, parmi les 1 716 personnes en âge de voter aux Martres-d'Artière, 60,66% étaient allées voter, contre un taux de participation de 57,2% lors du scrutin de 2019. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central il y a une semaine. Elle atteignait 25,90% le midi et 59,39% à 17 h pour le premier tour, plus qu'en 2022.

18:35 - La participation sera étudiée tout autant que les résultats aux législatives aux Martres-d'Artière Aux Martres-d'Artière, l'une des clés de ce scrutin législatif 2024 est sans nul doute l'étendue de la participation. L'abstention pour le 1er tour des législatives 2024 aux Martres-d'Artière s'élevait à 24,3%. Pour mémoire, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 49,08% au premier tour et 56,04% au deuxième tour. Il y a deux ans, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 18,22% au niveau de la commune, à comparer avec une abstention de 15,54% au premier tour. Les nombreuses triangulaires qui rendent difficiles les pronostics seraient par exemple en mesure de ramener les électeurs des Martres-d'Artière dans les bureaux de vote.

17:29 - Les enjeux locaux des Martres-d'Artière : tour d'horizon démographique Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Les Martres-d'Artière, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Avec une population de 2 212 habitants répartis dans 914 logements, cette localité présente une densité de 147 habitants/km². Ses 126 entreprises démontrent une économie florissante. Dans la localité, 20,82% des résidents sont des enfants, et 4,16% de plus de 75 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les habitants, dont 33,22% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 5,92%, la ville dévoile un salaire moyen mensuel net de 2382,71 €/mois, illustrant un certain niveau de prospérité. Aux Martres-d'Artière, les spécificités locales, tels que l'emploi, l'instruction et l'inflation, se joignent aux défis français.