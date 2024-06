19:41 - La nouvelle coalition de gauche pourrait atteindre les 35%

L'autre interrogation de ces législatives sera celle du poids de la gauche après l'avènement du Nouveau Front populaire, un an après l'éclatement de la coalition de Mélenchon. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Belberaud, le binôme Nupes avait en effet cumulé 35,41% des votes dans la localité. Une somme à comparer avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle deux mois plus tôt, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire, représentant les insoumis, les socialistes, les communistes, les écologistes et d'autres, et donné dans un combat serré avec l'alliance macroniste par les instituts de sondage ? La liste Place-Publique dirigée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment cumulé 21,14% à Belberaud le 9 juin. Mais ce sont 35% que peut en revanche espérer la gauche encore une fois, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à renforcer avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (5,44%), de l'écologiste Marie Toussaint (8,53%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (1,98%).