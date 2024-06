En direct

19:48 - Un électorat de gauche évalué entre 20% et 22% à Belloy-en-France pour ces législatives La Nupes, qui a déjà explosé, va-t-elle voir son résultat aller directement vers le Nouveau Front populaire aux législatives 2024 ? La barre est haute. Lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Belloy-en-France, le binôme Nupes avait en effet accumulé 20% des votes dans la localité. Une percée à affiner avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. A l'issue des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a atteint 8,25% à Belloy-en-France. Mais la gauche pourrait faire plus dans la soirée, puisque l'union relookée peut théoriquement atteindre 22% cette fois, en additionnant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - 14 points grattés en 5 ans par le RN à Belloy-en-France Difficile de résumer clairement tous ces scores. Mais des tendances émergent… Ce sont déjà 14 points qui ont ainsi été gagnés par le RN au niveau local entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. On ne peut donc pas exclure que le RN arrive à environ 40% voire plus à Belloy-en-France ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le 9 juin, la piqure de rappel du Rassemblement national à Belloy-en-France Il y a eu un autre rendez-vous électoral très récemment qu'il faut aussi observer avec attention. D'autant que ce séisme est le déclencheur de l'élection qui nous intéresse désormais. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du RN, qui avait comme guide Jordan Bardella, s'est imposée aux élections européennes 2024 à Belloy-en-France. Ladite liste a cumulé 42,35% des votes, soit 313 voix dans la ville, devant Valérie Hayer à 10,83% et Manon Aubry à 9,88%.

14:32 - Marine Le Pen devant Macron et Mélenchon à Belloy-en-France au premier tour de la présidentielle 2022 Le choix du chef de l'Etat est incontestablement la principale clé pour tenter de dégager une préférence politique locale. Marine Le Pen s'était particulièrement illustrée à Belloy-en-France au cours de la présidentielle avec un nombre de votes correspondant à 30,96% des électeurs dès le 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 24,6% et 19,75% des voix. La quatrième place était pour Éric Zemmour, avec seulement 9,5% des suffrages. La cheffe du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,79% contre 50,21%.

12:32 - Ensemble en pôle position au premier tour des dernières législatives à Belloy-en-France Le verdict du plus récent scrutin législatif peut sembler un enseignement précieux au moment de l'élection du jour. Lors des dernières législatives à Belloy-en-France, le RN finissait à la seconde position sur le podium, 28,03% des habitants passés par l'isoloir étant convaincus par son binôme, contre 29,34% pour Guillaume Vuilletet (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle (57,23%). Guillaume Vuilletet conservait donc son avance sur place.

11:02 - Belloy-en-France : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans les rues de Belloy-en-France, les élections sont en cours. Avec ses 2 228 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur démographique. L'existence de 161 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (9,06%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de transport et d'environnement. Les habitants, dont 23,59% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 27,98% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 679,43 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Belloy-en-France, où la jeunesse équivaut à 38% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir collectif et florissant.

09:32 - Retour sur l'abstention aux législatives à Belloy-en-France L'un des facteurs essentiels du scrutin législatif sera indéniablement le niveau d'abstention à Belloy-en-France. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 44,91% au premier tour. Au second tour, 41,57% des citoyens ont exercé leur droit de vote. A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 78,35% des électeurs inscrits dans la commune s'étaient rendus dans l'isoloir. Le taux de participation était de 73,4% au deuxième tour, c'est-à-dire 1 007 personnes. L'inflation dans le pays qui plombe les finances des familles pourrait potentiellement impacter la participation à Belloy-en-France.