Résultat des législatives à Bernardswiller : l'élection 2024 en direct

14:25 - Les données démographiques de Bernardswiller révèlent les tendances électorales

Quel portrait faire de Bernardswiller, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec une population de 1 459 habitants répartis dans 686 logements, cette localité présente une densité de 264 habitants/km². Ses 104 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 457 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la localité, 17,37% des résidents sont des enfants, et 7,72% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les habitants, dont 41,0% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, 41,36% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 622,91 €, pèse sur une ville qui aspire à plus de prospérité. En somme, Bernardswiller incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.