19:48 - La gauche aussi dans le match à Bersée pour ces élections législatives ? Une autre question de ces législatives 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après la construction du Nouveau Front populaire, un an après la dispersion de la coalition de Mélenchon. A l'occasion du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 17,72% des bulletins dans la localité. Un score à comparer avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. A l'issue des européennes plus récemment, la liste Glucksmann s'est élevée à 10,83% à Bersée. Mais la gauche vise bien mieux ce soir, puisque l'union ripolinée peut virtuellement se situer à 22% cette fois, en faisant la somme des suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Le Rassemblement national a vivement avancé à Bersée Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors que sur la France entière, les résultats de Jordan Bardella ont grimpé à plus de 31% des voix aux élections européennes de 2024, soit environ huit points de plus qu'aux européennes 2019, la tendance locale semble encore plus forte. Le mouvement frontiste a en effet déjà récupéré 12 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN finisse à près de 26% ou plus à Bersée ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Jordan Bardella à son niveau national à Bersée début juin Regarder quelques jours en arrière peut sembler plus que jamais indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant un précédent essentiel. Le 9 juin en effet, à Bersée, la liste Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella, l'a emporté, avec 33,21% des voix contre Valérie Hayer à 20,07% et Raphaël Glucksmann à 10,83%.

14:32 - Emmanuel Macron au-dessus de Le Pen et Mélenchon à Bersée au premier tour de la présidentielle 2022 C'est certainement l'élection du chef de l'Etat qui est l'indice le plus révélateur concernant le bord politique des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Bersée lors du premier tour de la présidentielle avec 38,05%, arrivant devant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 23,64%. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 11,79% et 6,53% des voix. Et la patronne du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 37,56% contre 62,44%.

12:32 - Une majorité présidentielle encore favorite au premier tour ? Le RN avait été battu au premier tour des législatives 2022 à Bersée, comptant 18,68%des suffrages, alors que les candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle obtiendront 32,04% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents étiquetés Ensemble ! - Majorité présidentielle (65,72% contre 34,28% pour le RN). Charlotte Parmentier-Lecocq conservait donc son avance sur place.

11:02 - L'avenir de la France se décide aussi à Bersée Dans les rues de Bersée, le scrutin est en cours. Avec une population de 2 296 habitants répartis dans 981 logements, cette commune présente une densité de 202 habitants/km². L'existence de 154 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (10,91%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les citoyens, dont 30,7% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, près de 46,97% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 193,26 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Bersée, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

09:32 - Participation aux dernières législatives à Bersée : un aperçu détaillé À Bersée (59235), l'un des facteurs déterminants du scrutin législatif 2024 sera immanquablement le niveau de participation. La hausse des prix du quotidien qui plombe le budget des familles, combinée avec les craintes engendrées par le conflit israélo-palestinien, sont de nature à renforcer l'importance du scrutin aux yeux des électeurs de Bersée. Lors du second tour de l'élection présidentielle, sur les 1 966 personnes en âge de voter dans la ville, 18,16% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 19,23% au premier tour. En comparaison, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 46,51% au premier tour et seulement 47,4% au second tour. Quel député se substituera à Charlotte Parmentier-Lecocq dans la 6ème circonscription du Nord ?