Résultat des législatives à Biesles : l'élection 2024 en direct

Le résultat du scrutin législatif le plus récent apparaît comme un précédent précieux au moment de l'élection du jour. Lors des législatives 2022, le RN parvenait à tirer son épingle du jeu à Biesles. On retrouvait en effet Christophe Bentz devant ses concurrents au premier tour, avec 34,69% dans la commune, qui votait pour la 1ère circonscription de la Haute-Marne. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 59,06%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 40,94%.

11:02 - Les données démographiques de Biesles révèlent les tendances électorales

La démographie et le contexte socio-économique de Biesles façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections législatives. La pyramide démographique pourrait agir sur les priorités politiques en matière d'instruction et de santé. Dans la localité, 16,29% des résidents sont des enfants, et 28,3% ont 60 ans et plus. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (77,26%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 498 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,08%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (9,21%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Biesles mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,47% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.