Résultat des législatives à Biganos : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Quel score pour le Front populaire au terme de ces législatives ? Une autre source de doute qui accompagne ces législatives sera celle du vote de gauche après la création du Front populaire, un an après la dispersion de la Nupes. La barre est haute : lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Biganos, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 23,68% des votes dans la localité. Une percée à mettre en perspective avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste Glucksmann, soutenue par le PS, a plus récemment obtenu 11,47% à Biganos début juin. Mais on peut en revanche réévaluer ce résultat à 21% pour la gauche pour ce premier round dans la localité, la part de voix du leader PS-Place Publique étant à additionner avec celles de l'insoumise Manon Aubry (5,18%), de Marie Toussaint (3,38%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (2,85%).

18:42 - En 5 ans, le Rassemblement national a gagné 14 points à Biganos Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 14 points qui ont ainsi été glanés par le RN dans la localité entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. Il n'est donc pas exclu que le RN dépassera les 40% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le 9 juin, la piqure de rappel du RN à Biganos Une autre élection, bien plus récente, s'est déroulée dernièrement qu'il faut aussi étudier avec précision. D'autant qu'il s'agit d'un événement historique. Le score de la liste du RN, dirigée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Biganos, à 41,46%. L'extrême droite doublait alors Valérie Hayer à 13,16% et Raphaël Glucksmann à 11,47%.

14:32 - Quels ont été les résultats de l'élection présidentielle à Biganos ? Le bord politique des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus visiblement dans le choix fait lors de l'élection du locataire de l'Elysée. La cité de Biganos avait offert un plébiscite à Marine Le Pen au terme de la présidentielle de 2022. La numéro 1 de l'ancien Front national prenait une avance notable avec 31,09% au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 24,23% et 17,03% des voix. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec 6,33% des suffrages pour sa part. Au second tour, face à Macron, Marine Le Pen avait aussi une longueur d'avance avec 53,18%.

12:32 - Quel verdict à Biganos pour le Rassemblement national aux élections législatives ? A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat du RN aux élections législatives2024 sera très instructif. Le Rassemblement national réalisait un excellent résultat à Biganos au début des élections législatives 2022. On retrouvait en effet Laurent Lamara en tête au premier tour, avec 28,55% dans la commune, partie intégrante de la 8ème circonscription de la Gironde. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 50,64%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 49,36%.

11:02 - Démographie et politique à Biganos, un lien étroit La composition démographique et le contexte socio-économique de Biganos façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les législatives. Avec une densité de population de 132 hab par km² et un taux de chômage de 11,18%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Un salaire moyen mensuel net de 2268,73 euros/mois montre le poids des questions sur la répartition des richesses dans les interrogations des 4 102 votants. Le nombre de familles monoparentales (14,12%) révèle des impératifs de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,29%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Biganos mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 20,51% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

09:32 - Biganos : retour sur la participation aux dernières législatives L'analyse des résultats des élections passées est l'occasion de cerner plus précisément le vote des habitants de cette agglomération. Durant les dernières élections européennes, 8 694 personnes aptes à participer à une élection à Biganos avaient pris part au scrutin (soit 52,96%), à comparer avec un taux de participation de 49,94% en 2019. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,23% au premier tour et seulement 43,78% au deuxième tour. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, parmi les 8 650 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 76,79% s'étaient rendus aux urnes, à comparer avec une participation de 74,84% au second tour, ce qui représentait 6 477 personnes.