Résultat des législatives à Biscarrosse : premiers chiffres de l'élection 2024

19:52 - Le Front populaire, une deuxième Nupes gauche lors de ces législatives 2024 ? Alors que la Nupes avait marqué les élections législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est le Front populaire qui se présente pour ces élections. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche aujourd'hui. La liste PS-Place publique emmenée par Glucksmann avait glané 13,28% à Biscarrosse il y a quelques jours. Mais on peut en revanche estimer un score de 20% pour la gauche pour ce premier tour dans la localité, la part de voix du chef de file de la liste PS-Place Publique étant à rehausser avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (3,96%), de l'écologiste Marie Toussaint (3,8%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (1,6%). La manne s'avère conséquente. Lors du premier tour des législatives en 2022, à Biscarrosse, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 18,73% des votes dans la localité. Une poussée à affiner enfin avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - La progression foudroyante du Rassemblement national à Biscarrosse Que peut-on tirer de cette masse de données ? Ce sont déjà 12 points qui ont ainsi été amassés par le RN à l'échelle de la commune entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. Il y a donc des raisons de penser que le RN termine à près de 29% à Biscarrosse ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quel était le résultat des européennes à Biscarrosse le 9 juin dernier ? Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date semble aussi indispensable au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. 36,04% des suffrages se sont en effet dirigés vers le RN de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen à Biscarrosse, contre Valérie Hayer à 17,02% et Raphaël Glucksmann à 13,28%. Le mouvement eurosceptique l'a emporté avec 2596 votants de Biscarrosse.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Biscarrosse lors de l'élection présidentielle C'est incontestablement le scrutin présidentiel qui est le meilleur révélateur sur l'inclinaison des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Biscarrosse lors du premier tour de la présidentielle avec 29,24%, dépassant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 25,11%. Biscarrosse n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 14,89% et 9,02% des voix. Et la cheffe du RN s'inclinait face au président sortant au second tour, avec 45,24% contre 54,76%.

12:32 - Des législatives positives pour le bloc présidentiel la dernière fois Le résultat du scrutin législatif le plus récent peut sembler un enseignement précieux au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Il y a deux ans, lors des législatives à Biscarrosse, le RN se plaçait à la seconde position sur le podium, 21,55% des électeurs étant convaincus par son binôme, contre 35,96% pour Geneviève Darrieussecq (La République en Marche) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme La République en Marche avec 60,97%. Geneviève Darrieussecq remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Les défis socio-économiques de Biscarrosse et leurs implications électorales Au cœur de la campagne électorale législative, Biscarrosse se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 14 551 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 1 585 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 10 068 foyers fiscaux. Dans la ville, 23% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 12,76% ont 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations des directives en matière d'instruction et de soins de santé. Les 390 résidents étrangers contribuent à cette variété culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2252,13 euros/mois, la ville dévoile un taux de chômage de 15,94%, synonyme d'une situation économique fragile. Biscarrosse incarne la vigueur et les valeurs d'un pays en pleine transformation.

09:32 - C'est l'heure de voter à Biscarrosse : les législatives débutent Comment ont voté les citoyens de cette commune lors des élections antérieures ? Durant les dernières européennes, parmi les 13 765 inscrits sur les listes électorales à Biscarrosse, 46,2% étaient restés chez eux, contre un taux d'abstention de 48,57% il y a cinq ans. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 50,76% au premier tour et seulement 53,74% au second tour. Quel taux atteindra l'abstention à Biscarrosse cette année ? Au niveau national, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18,43% à 12 h et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.