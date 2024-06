Résultat des législatives à Blaison-Saint-Sulpice : l'élection 2024 en direct

Le RN n'a pas convaincu à Blaison-Saint-Sulpice il y a deux ans, lors des élections du Parlement, avec 10,7% au premier tour, contre 38,41% pour Caroline Bessat (Nupes), Blaison-Saint-Sulpice faisant partie de la 2ème circonscription du Maine-et-Loire. A l'issue du second tour, c'est en revanche Stella Dupont (Ensemble ! - Majorité présidentielle) qui cumulera le plus de voix, avec 51,73% sur l'unique circonscription couvrant les lieux.

11:02 - Dynamique électorale à Blaison-Saint-Sulpice : une analyse socio-démographique

Comment les électeurs de Blaison-Saint-Sulpice peuvent-ils peser sur le résultat des élections législatives ? Avec 29% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 11,78%, les jeunes et les personnes sans emploi représentent des segments clés. En outre, le pourcentage de ménages propriétaires (83,83%) met en avant l'importance des enjeux liés à l'habitat et à l'urbanisation. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (82,33%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 631 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (7,01%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (12,56%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Blaison-Saint-Sulpice mettent en avant une diversité de qualifications, avec 19,71% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.