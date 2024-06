Résultat des législatives à Blan : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - Un avantage du Rassemblement national à Blan le 9 juin dernier En deux ans, cet équilibre politique a été balayé, en France comme à l'échelle locale. Dans le détail, 229 votants de Blan ont en effet été séduits par le parti lepéniste il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen. La liste, dirigée par Jordan Bardella, a cumulé ainsi 48,93% des suffrages face à Valérie Hayer à 11,97% et Raphaël Glucksmann à 8,12%.

14:32 - 37,36% pour Marine Le Pen lors de la présidentielle 2022 à Blan Le choix du chef de l'Etat est probablement la clé pour estimer une préférence politique locale. On remarque que le RN avait réalisé au premier tour un meilleur pointage aux législatives dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection à la présidence de la République. Celle-ci avait engrangé 37,36% au premier tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, crédités respectivement de 20,67% et 13,67%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 61,76% contre 38,24%).

12:32 - Quel résultat à Blan pour le Rassemblement national ce dimanche soir ? Regarder le scrutin législatif le plus récent semble une évidence au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Les législatives 2022 avaient abouti à un joli score pour le Rassemblement national à Blan. C'est en effet Virginie Callejon qui débutait l'élection en pôle position au premier tour avec 37,41% dans la commune, qui votait pour la 3ème circonscription du Tarn. Mais c'est en revanche Julien Lassalle (Nupes) qui avait séduit les électeurs de Blan au second tour, avec 54,30%.

11:02 - Les défis socio-économiques de Blan et leurs implications électorales Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les législatives à Blan comme dans toute la France. Avec une population de 1 112 habitants répartis dans 476 logements, ce bourg présente une densité de 85 habitants par km². Ses 70 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 344 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (12,61%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les habitants, comprenant une proportion de 29,03% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, près de 43,02% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 151,16 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Blan, les spécificités locales, tels que le chômage, l'enseignement et l'immigration, rejoignent celles de la France.

09:32 - Retour sur l'abstention lors des législatives précédentes à Blan L'analyse des résultats des précédentes consultations démocratiques est l'occasion de comprendre davantage le vote des habitants de cette localité. Début juin, à l'occasion des européennes, le pourcentage de participation représentait 63,18% des électeurs de Blan. La participation était de 57,03% lors du scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la localité, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 55,96% au premier tour. Au deuxième tour, 49,87% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Blan ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18% à 12 heures et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.