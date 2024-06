En direct

19:38 - Qui vont désigner les électeurs de la gauche à Blancafort ? La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections législatives, avec une inconnue : le parti pris de ceux qui avaient opté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui n'a pas encore de chef quant à lui, pourrait en rassembler une part. Raphaël Glucksmann avait cumulé 7,99% à Blancafort début juin. Reste que dans la ville, il faudra aussi avoir un œil sur les 2,66% de Manon Aubry (La France insoumise), les 1,21% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,21% de Léon Deffontaine (PCF). Autrement dit un cumul tournant autour des 11% sur place. Pour le premier round des législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé 13,43% des votes dans la localité.

18:42 - Le Rassemblement national très solide à Blancafort pour les législatives Difficile de mettre en perspective cette avalanche de résultats. Mais quelques lignes directrices se dégagent… Le Rassemblement national pourrait s'approcher de 40% à Blancafort lors du premier tour de ces législatives si la tendance anticipée par les européennes se répercute localement. Le RN est même crédité de 33% des votes dans le pays, soit une quinzaine de points de plus qu'il y a deux ans. Une somme à ajouter aussi à son résultat dans la ville ce dimanche 30 juin ? L'addition est facile, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du mouvement dans la zone. Rien qu'entre les européennes de Bardella en 2029 et 2024, le RN a en effet déjà gagné 6 points dans la commune.

15:31 - Un séisme aussi à Blancafort début juin ? Regarder un peu moins loin en arrière peut sembler plus que jamais évident au moment d'anticiper le scrutin des législatives. 47,7% des suffrages se sont en effet dirigés vers le RN de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux européennes à Blancafort, contre Valérie Hayer à 7,99% et François-Xavier Bellamy à 7,99%. Le RN l'a emporté avec pas moins de 197 habitants de Blancafort passés par les bureaux de vote.

14:32 - Marine Le Pen devançait Macron et Mélenchon à Blancafort au premier tour de la dernière présidentielle Le choix du locataire de l'Elysée est incontestablement la principale clé pour jauger une tendance politique locale. Marine Le Pen avait fini en tête avec 37,88% au 1er tour de l'élection du président de la République de 2022 à Blancafort. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,19% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,47%. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Valérie Pécresse, avec seulement 7,77% des voix pour sa part. Pour le deuxième tour, c'est encore la figure du parti d'extrême droite qui s'imposait avec 60,1%, devant Emmanuel Macron à 39,9%.

12:32 - Quel score à Blancafort pour le RN aux élections législatives ? Le résultat du plus récent scrutin législatif est un précédent clé au moment de l'élection du jour. Le Rassemblement national tirait son épingle du jeu à Blancafort lors des législatives 2022. On retrouvait en effet Julie Apricena devant ses concurrents au premier tour, avec 31,65% dans la cité, qui votait pour la 1ère circonscription du Cher. C'est en revanche François Cormier Bouligeon (LREM) qui avait séduit les électeurs de Blancafort au second tour, avec 55,73%.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Blancafort Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les législatives à Blancafort comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 1 005 habitants répartis dans 659 logements, ce village présente une densité de 16 habitants/km². Avec 40 entreprises, Blancafort se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles détenant au moins une voiture (65,71%) souligne le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les électeurs, dont 49,23% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, près de 51,67% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 162,89 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Blancafort, les spécificités locales, tels que l'emploi, l'éducation et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à Blancafort : l'abstention en question L'observation des précédents scrutins électoraux permet de cerner davantage le vote des citoyens de cette commune. A l'occasion des dernières européennes, le pourcentage d'abstention atteignait 47,67% dans la commune de Blancafort, contre un taux d'abstention de 47,3% pour les élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 50,7% au premier tour et seulement 56,4% au deuxième tour. Il y a 2 ans, au premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 26,01% des votants de la commune, à comparer avec une abstention de 26,5% au deuxième tour.