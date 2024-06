Résultat des législatives à Blénod-lès-Toul : l'élection 2024 en direct

11:02 - Comment la composition démographique de Blénod-lès-Toul façonne les résultats électoraux ?

Dans les rues de Blénod-lès-Toul, les élections sont en cours. Dotée de 495 logements pour 1 032 habitants, la densité de la ville est de 61 hab par km². Ses 54 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans le village, 18,04% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 6,01% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 34,23% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Parmi cette diversité sociale, près de 38,53% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 523,66 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Blénod-lès-Toul manifeste la vivacité et l'authenticité d'un pays en constante évolution.