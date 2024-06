Résultat des législatives à Bou : l'élection 2024 en direct

Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections législatives à Bou comme dans toute la France. Avec ses 1 011 habitants, ce village possède une certaine vitalité démographique. Ses 47 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 329 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans le village, 30% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 6,61% ont plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les citoyens, dont 44,37% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 46,2% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 211,54 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à Bou s'inscrit dans l'histoire française.

Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors du premier tour des législatives à Bou (45430) ? Il y a deux ans, au premier tour de la présidentielle, 84,71% des personnes en capacité de participer à une élection dans la commune s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 83,01% au second tour, c'est-à-dire 684 personnes. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 59,1% au premier tour. Au second tour, 49,76% des votants ont exercé leur droit de vote. L'inflation dans le pays qui pèse sur les finances des Français combinée avec les préoccupations dues à la guerre au Moyen-Orient, seraient notamment capables de renforcer l'engagement civique des habitants de Bou.

08:02 - Les législatives à Bou ont lieu aujourd'hui

Pour faire leur devoir électoral, les citoyens de la ville sont en mesure de se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote de Bou. Ce dimanche 30 juin 2024, les 824 électeurs de Bou sont appelés aux urnes pour le premier tour des législatives, cruciales pour déterminer la composition de l'Assemblée législative pour les prochaines années. Pour rappel, les législatives de 2022 suivaient l'élection présidentielle d'avril 2022, où Emmanuel Macron avait été réélu devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Parmi les trois grandes forces en présence, qui de la majorité présidentielle, du bloc de l'extrême-droite, du bloc de gauche (LFI, PS, Ecologistes, PC...) réussira à obtenir le plus de suffrages à Bou ? N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.