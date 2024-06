En direct

19:47 - Le Front populaire va-t-il profiter des 12,83% de la Nupes à Bourbonne-les-Bains ? L'union de la gauche aux dernières législatives ayant éclaté, qu'adviendra-t-il de électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, combien va en récupérer le Nouveau Front populaire ? A l'issue des européennes, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 10,33% à Bourbonne-les-Bains. Mais la gauche vise bien mieux ce dimanche soir, puisque l'union renouvelée peut théoriquement atteindre 14% cette fois, en ajoutant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). A l'occasion du premier round des élections législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs attiré 12,83% des bulletins dans la commune. Un chiffre à comparer enfin avec les 13% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - La progression éclair de l'extrême droite à Bourbonne-les-Bains en 5 ans Alors que déduire de cette avalanche de données ? L'évolution du RN, qui se monte déjà à 13 points à Bourbonne-les-Bains entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet être monté plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En faisant une projection simple, on peut conclure que le RN sera à environ 30% voire plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une victoire du RN à Bourbonne-les-Bains au début du mois Le résultat de ce 30 juin fera certainement écho au verdict tombé le 9 juin dernier. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella, s'est arrogée les élections du Parlement européen à Bourbonne-les-Bains. Le bulletin a séduit 45,27% des votes, devant Valérie Hayer à 14,56% et Raphaël Glucksmann à 10,33%.

14:32 - 34,43% pour Marine Le Pen lors de la présidentielle 2022 à Bourbonne-les-Bains Le choix de celui qui va présider la France est probablement la clé pour juger une préférence politique locale. Marine Le Pen avait fini en tête avec 34,43% au premier tour de la présidentielle de 2022 à Bourbonne-les-Bains. Emmanuel Macron était deuxième avec 26,57% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 9,35%. L'échec était plus fort encore pour Éric Zemmour, avec 7,76% des suffrages pour sa part. Pour le 2e tour de l'élection, c'est de nouveau Marine Le Pen qui avait le plus convaincu à Bourbonne-les-Bains avec 52,87%, devant Emmanuel Macron à 47,13%.

12:32 - Quel score à Bourbonne-les-Bains pour la majorité ce dimanche ? Revenir sur le plus récent scrutin législatif semble une évidence au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Aux législatives en 2022 à Bourbonne-les-Bains, le RN arrivait à la seconde position sur le podium, 24,27% des habitants passés par les urnes ayant voté pour son binôme, contre 24,42% pour Bérangère Abba (LREM) au premier tour. Au deuxième, il accumulait pourtant 52,37% des votes, devant les candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle (47,63%). C'est ainsi Christophe Bentz chez les lepénistes qui terminait en tête sur la ligne d'arrivée.

11:02 - Analyse démographique des législatives à Bourbonne-les-Bains La composition démographique et le contexte socio-économique de Bourbonne-les-Bains contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections législatives. Avec un pourcentage de chômeurs de 15,43% et une densité de population de 32 hab/km², les problématiques relatives à l'emploi et au logement sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Un salaire moyen mensuel net de 1790,76 €/mois montre le poids des problématiques sur la qualité de vie dans les interrogations des 668 votants. Le nombre de familles monoparentales (9,84%) met en évidence des impératifs de soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (11,14%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 35,09%, comme à Bourbonne-les-Bains, indique la présence d'une population plus aisée. Les mesures de régulation des habitations secondaires peuvent aussi impacter l'engagement politique des habitants.

09:32 - Les premiers chiffres sur la participation attendus à 12h : quelle situation à Bourbonne-les-Bains ? Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il est nécessaire d'observer les résultats des consultations politiques passées. A l'occasion des européennes du mois de juin 2024, 1 357 électeurs de Bourbonne-les-Bains (Haute-Marne) s'étaient rendus dans l'isoloir (soit 52,47%). La participation était de 51,22% il y a cinq ans. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 46,45% au premier tour et seulement 49,03% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Bourbonne-les-Bains ? A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle s'élevait à 18,43% à midi et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour.