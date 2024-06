En direct

19:41 - Quels pourraient être les reports du score Nupes à Bourg-Saint-Bernard ? La répartition des voix de gauche est aussi à regarder de près lors de ces législatives, avec comme inconnue la décision de ceux qui avaient opté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui manque encore d'un leader, est un saut dans le vide. La réserve de voix s'avère importante : lors du premier tour des législatives en 2022, à Bourg-Saint-Bernard, le binôme Nupes avait en effet accumulé 28,36% des votes dans la commune. Un score à compléter avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (19,88% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,04% pour Yannick Jadot, 1,63% pour Fabien Roussel et 2,97% pour Anne Hidalgo). Aux européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a atteint 14,66% à Bourg-Saint-Bernard. Mais ce sont 28% que peut en revanche espérer la gauche encore une fois, la part de voix du chef de file de la liste PS-Place Publique étant à additionner avec celles de la LFI Manon Aubry (6,11%), de l'EELV Marie Toussaint (7,94%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (1,02%).

18:42 - La progression inédite du RN à Bourg-Saint-Bernard Difficile de trouver une ligne claire dans tous ces résultats. Mais des tendances se distinguent… L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 12 points à Bourg-Saint-Bernard entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir avancé plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc imaginer que le RN sera à près de 29% dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 31,57% dans la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Bourg-Saint-Bernard le 9 juin Revenir quelques semaines en arrière semble plus que jamais logique au moment d'anticiper le scrutin des législatives, le résultat des élections du 9 juin dernier étant majeur. Le 9 juin en effet, à Bourg-Saint-Bernard, la liste du RN, qui avait à sa tête Jordan Bardella, s'est imposée, glanant 31,57% des suffrages contre Raphaël Glucksmann à 14,66% et Valérie Hayer à 13,44%. Ce qui correspond à 155 bulletins dans la ville.

14:32 - 27,3% pour Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle à Bourg-Saint-Bernard Le bord politique des habitants d'une ville émerge sans doute le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de l'élection du chef de l'Etat. Bourg-Saint-Bernard avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 21,36%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, bénéficiant de 27,3% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour finissaient au pied de ce podium avec respectivement 19,88% et 8,31% des voix. Et la patronne du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 43,81% contre 56,19%.

12:32 - Alice Assier (Nupes) en pôle position lors des législatives 2022 à Bourg-Saint-Bernard Lors des élections législatives il y a deux ans, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la ville de Bourg-Saint-Bernard, grattant 21,01% des voix sur place, contre 28,36% pour Alice Assier (Nupes). Sur la commune de Bourg-Saint-Bernard, c'est finalement une majorité Ensemble ! - Majorité présidentielle qui sera victorieuse au cours du second tour, confirmant la défaite du RN. Une victoire, donc, pour Dominique Faure dans la localité.

11:02 - Bourg-Saint-Bernard : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Comment la population de Bourg-Saint-Bernard peut-elle influencer les résultats des élections législatives ? Avec une densité de population de 60 habitants par km² et un taux de chômage de 7,81%, les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 26,17%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. Le nombre de familles monoparentales (8,72%) révèle des besoins d'accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (4,26%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Bourg-Saint-Bernard mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 19,32% des résidents titulaires du seul bac. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

09:32 - La mobilisation des électeurs aux élections législatives à Bourg-Saint-Bernard À Bourg-Saint-Bernard, l'une des clés de ce scrutin législatif 2024 sera incontestablement l'abstention. A l'occasion du premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 13,5% au sein de la localité, à comparer avec un taux d'abstention de 16,48% au second tour. Pour comparer, dans la localité, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 39,98% au premier tour et seulement 43,81% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Bourg-Saint-Bernard ? La hausse généralisée des prix qui alourdit le budget des foyers français cumulée avec les incertitudes engendrées par la situation géopolitique actuelle, seraient capables d'avoir un impact sur les décisions que prendront les habitants de Bourg-Saint-Bernard.