19:49 - À Bourgvallées, quels seront les reports du score de gauche ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait accumulé les votes lors des législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est le Front populaire qui a émergé cette fois. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche ce dimanche. La manne s'avère importante : lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Bourgvallées, le binôme Nupes avait en effet réuni 17,49% des votes dans la commune. Une performance à mettre en perspective avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste Glucksmann a plus récemment glané 12,25% à Bourgvallées début juin. Reste que dans la ville, il faudra aussi avoir un œil sur les 4,68% de Manon Aubry (La France insoumise), les 5,15% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,72% de Léon Deffontaine (Parti communiste). En d'autres termes, un cumul de 22% cette fois.

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite a gagné 8 points à Bourgvallées Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'au niveau de la France, les résultats du Rassemblement national ont affiché plus de 31% des voix aux européennes de juin, soit environ 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la progression locale semble bien plus puissante. Le mouvement lepéniste a en effet déjà glané 8 points sur place entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN termine à près de 22% ou plus à Bourgvallées ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une performance du Rassemblement national dans la moyenne à Bourgvallées aux européennes Il y a eu un autre scrutin très récemment dont les résultats sont aussi à analyser de près. D'autant qu'il s'agit d'un séisme. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du Rassemblement national, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella, s'affichait en tête des élections du Parlement européen à Bourgvallées. Le mouvement a cumulé 32,68% des suffrages, soit 419 voix dans la ville, face à Valérie Hayer à 18,8% et Raphaël Glucksmann à 12,25%.

14:32 - En 2022, qui aurait été déclaré président selon les élections de Bourgvallées ? La préférence des habitants d'une commune émerge sans doute le plus visiblement dans les résultats de l'élection présidentielle. Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 27,14% contre 34,69% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse finissaient au pied de ce podium avec respectivement 13,31% et 4,49% des voix. Et Marine Le Pen ne faisait pas mieux au second tour, avec 40,25% contre 59,75%.

12:32 - Quel équilibre dans les urnes lors des législatives 2022 à Bourgvallées ? Se tourner vers le plus récent scrutin législatif peut sembler une évidence au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Lors des élections législatives 2022, le RN était en échec au premier tour dans la commune de Bourgvallées, cumulant 14,86% des suffrages sur place, contre 45,79% pour Philippe Gosselin (Les Républicains). Le RN sera toujours incapable d'inquiéter le gagnant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Élections législatives à Bourgvallées : impact de la démographie et de l'économie locale À Bourgvallées, les caractéristiques démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent jouer un rôle lors des élections législatives. Avec un pourcentage de chômeurs de 5,97% et une densité de population de 406 habitants par km², les questions liées au chômage et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (16,05%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 1 275 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (5,54%) révèle des besoins d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,47%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Bourgvallées mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,92% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

09:32 - Retour sur l'abstention aux législatives à Bourgvallées Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors du premier tour des élections législatives à Bourgvallées (50750) ? Pour rappel, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 représentait 51,25% au premier tour et seulement 50,74% au second tour. En avril 2022, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 79,3% des électeurs dans la commune avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 78,91% au premier tour, ce qui représentait 1 964 personnes. Les habitants des petites communes votent la plupart du temps plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il s'aggraver pour les législatives ?