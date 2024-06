Résultat des législatives à Boust : l'élection 2024 en direct

Le résultat du scrutin législatif le plus récent peut sembler un indicateur clé au moment des élections qui se jouent. Le RN avait été battu au premier tour des législatives 2022 à Boust, comptant 14,94%des suffrages, alors que les candidats La République en Marche obtiendront 36,69% des voix. Pas de changement au second tour, le RN étant toujours aux abonnés absents et laissant la place à Isabelle Rauch (Ensemble ! - Majorité présidentielle) pour le leadership localement.

11:02 - Boust : législatives et dynamiques démographiques

Dans la commune de Boust, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur les résultats des législatives. Le taux de chômage à 4,55% pourrait agir sur les inquiétudes des habitants en ce qui concerne les directives sur l'emploi. Avec une densité de population de 171 habitants par km² et 52,07% de population active, ces données pourraient favoriser un engagement électoral plus fort. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (9,11%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 314 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (11,27%) révèle la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (3,62%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (40,41%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Boust, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.