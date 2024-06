Résultat des législatives à Bout-du-Pont-de-Larn : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - Quel était le résultat des européennes à Bout-du-Pont-de-Larn le 9 juin ? Le nom de celui ou celle qui s'est imposé à l'issue des dernières élections le 9 juin va résonner encore plus fort dans les têtes au moment de ce nouveau scrutin. C'est en effet la liste d'extrême droite poussée par Bardella qui l'a emporté aux élections du Parlement européen 2024 à Bout-du-Pont-de-Larn, avec 45,37% des voix devant celle de Raphaël Glucksmann avec 13,05%, et Valérie Hayer avec 9,41%.

14:32 - Qui a gagné la présidentielle en 2022 à Bout-du-Pont-de-Larn ? C'est incontestablement l'élection présidentielle qui est le meilleur indice sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen a amplement battu son score national à Bout-du-Pont-de-Larn à l'issue de l'élection présidentielle avec un score de 32,37% des suffrages au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 24,1% et 12,59% des voix. Jean Lassalle ne récoltait qu'une médaille en chocolat avec seulement 8,87% des suffrages. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 53,92%, devant Emmanuel Macron à 46,08%.

12:32 - Un Rassemblement national déjà favori au premier tour Le résultat des élections législatives 2024 au niveau local sera scruté au prisme de la dynamique RN, comme dans le reste de la France. Les législatives 2022 avaient donné un joli démarrage pour le Rassemblement national à Bout-du-Pont-de-Larn. Dans la commune, qui votait pour la 3ème circonscription du Tarn, c'est Virginie Callejon qui arrivait en tête au premier tour avec 26,98%. Mais c'est finalement Jean Terlier (Ensemble ! - Majorité présidentielle) qui s'imposait chez les électeurs de Bout-du-Pont-de-Larn au second tour, avec 61,45%.

11:02 - Bout-du-Pont-de-Larn et législatives : démographie, économie et choix électoraux À Bout-du-Pont-de-Larn, les données démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent impacter les législatives. Le pourcentage de chômeurs à 9,54% pourrait agir sur les espoirs des habitants quant aux mesures sur le travail. Avec 42,05% de population active et une densité de population de 165 hab par km², ces données pourraient engendrer plus d'intérêts pour le scrutin. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (89,42%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 579 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (12,03%) met en évidence des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,21%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Bout-du-Pont-de-Larn mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 28,54% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

09:32 - Quelle sera la participation aux législatives à Bout-du-Pont-de-Larn (81660) ? Le taux d'abstention sera un critère clé des législatives 2024 à Bout-du-Pont-de-Larn. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 57,44% au premier tour et seulement 57,24% au second tour. Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 998 personnes en âge de voter dans la ville, 83,03% étaient allées voter, à comparer avec une participation de 84,97% au premier tour, ce qui représentait 848 personnes. Les études révèlent que l'abstention est toujours plus élevée chez les jeunes, la tendance peut-elle s'inverser pour les législatives ?