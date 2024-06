Résultat des législatives à Bouzy-la-Forêt : l'élection 2024 en direct

11:02 - Élections à Bouzy-la-Forêt : l'impact des caractéristiques démographiques

Les facteurs démographiques et socio-économiques de Bouzy-la-Forêt mettent en lumière des tendances évidentes susceptibles d'impacter le résultat des législatives. La répartition démographique peut agir sur les orientations des directives, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la localité, 32% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 23,36% de 60 ans et plus. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (75,81%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 498 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (6,96%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,38%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Bouzy-la-Forêt mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,23% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.