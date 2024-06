En direct

19:38 - Les suffrages de l'ancienne Nupes font envie La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces élections législatives, avec comme inconnue la décision de ceux qui avaient choisi la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de chef quant à lui, avance sans garantie. La liste Glucksmann, soutenue par le PS, avait cumulé 7,3% à Brécy début juin. Un chiffre qui devrait croître ce dimanche soir, puisque la coalition relookée peut virtuellement se situer à 11% cette fois, en faisant la somme des scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). A l'issue du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Brécy, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 19,94% des votes dans la localité. Une somme à compléter enfin avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - Le RN a nettement gagné du terrain à Brécy en 5 ans Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 17 points à Brécy entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En faisant une projection sommaire, on peut donc conclure que le RN sera à près de 40% voire plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 47,19% pour la liste Bardella à Brécy début juin Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral nous semble aussi avisé au moment du scrutin de ce 30 juin. C'est en effet la liste de Bardella qui s'est arrogée les européennes 2024 à Brécy, avec 47,19% des bulletins devant la liste de Valérie Hayer avec 15,17%, elle-même suivie par François-Xavier Bellamy avec 7,87%.

14:32 - Brécy avait voté Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle La présidentielle est probablement la référence pour tenter de dégager une tendance politique locale. Il faut retenir que le Rassemblement national avait obtenu au premier tour un meilleur chiffre aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du locataire de l'Elysée. Elle avait accumulé 30,35% au premier tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, confortés respectivement par 27,63% et 15,76%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 51,39% contre 48,61%).

12:32 - Quel résultat à Brécy pour le RN aux élections législatives ? Le score en faveur du Rassemblement national sera très commenté localement pour ces législatives. Les élections législatives 2022 avaient abouti à un puissant démarrage pour le Rassemblement national à Brécy. On retrouvait en effet Julie Apricena devant ses concurrents au premier tour, avec 32,21% dans la ville, qui faisait partie de la 1ère circonscription du Cher. François Cormier Bouligeon (LREM) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 61,51%.

11:02 - Élections législatives à Brécy : un éclairage démographique Quel portrait faire de Brécy, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 1 011 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vitalité démographique. La variété socio-économique s'observe dans ses 41 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 483 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (85,75%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de transport et d'environnement. Les citoyens, dont 33,33% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, 58,19% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 233,63 euros, accable une commune qui aspire à plus de prospérité. À Brécy, où la jeunesse équivaut à 41% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir en communion.

09:32 - Les législatives démarrent à Brécy : quel sera le taux d'abstention ? Ce 30 juin 2024, lors des élections législatives à Brécy (18220), qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 52,14% au premier tour. Au second tour, 56,86% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée en juin 2022. Elle se chiffrait à 18% à midi et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Au premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 23,49% dans la ville. L'abstention était de 21,98% au second tour.