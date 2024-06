En direct

19:48 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Bréhan à la loupe L'union de la gauche aux dernières législatives ayant explosé en vol, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Et surtout, seront-ils vraiment séduits par le Nouveau Front populaire ? La liste PS-Place publique menée par Raphaël Glucksmann avait glané 8,02% à Bréhan début juin. Un score qui devrait s'améliorer à l'issue du scrutin du jour, puisque la nouvelle coalition peut théoriquement atteindre 13% cette fois, en cumulant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La manne semble importante. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Bréhan, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 12,68% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter enfin avec les 14% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite a grappillé 13 points à Bréhan Difficile de trouver une logique politique dans cette avalanche de chiffres. Mais quelques lignes directrices émergent… La progression du RN, qui se chiffre déjà à 13 points à Bréhan entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet avoir gagné du terrain plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut déduire que le RN sera à environ 30% dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 41,98% pour la liste RN à Bréhan début juin Se retourner sur le tout dernier test électoral semble bien plus logique encore, au moment de se préparer au scrutin des législatives. Car le résultat des élections il y a quelques jours est révélateur. 41,98% des voix se sont en effet portées vers l'extrême droite de Jordan Bardella début juin, aux élections du Parlement européen à Bréhan, face à Valérie Hayer à 17,71% et François-Xavier Bellamy à 9,69%. Le mouvement eurosceptique a dominé le scrutin avec 377 votants de Bréhan.

14:32 - Qui est sorti vainqueur de l'élection présidentielle à Bréhan ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Bréhan lors du premier tour de la présidentielle avec 31,93%, dépassant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 30,37%. Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 10,51% et 6,46% des suffrages. Et Marine Le Pen ne rattrapait pas le président sortant au second tour, avec 47,29% contre 52,71%.

12:32 - Quel verdict lors des législatives 2022 à Bréhan ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera l'observation majeure à l'échelle locale pour ces élections des députés 2024. Le RN n'a pas convaincu à Bréhan en 2022, lors des élections du Parlement, avec 21,83% au premier tour, contre 27,32% pour Benoît Quéro (Les Républicains), Bréhan étant partie intégrante de la 3ème circonscription du Morbihan. Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois la première place aux concurrents estampillés LREM (65,90% contre 34,10% pour le RN). C'est en revanche Nicole Le Peih (LREM) qui prenait l'avantage cette fois.

11:02 - Bréhan : démographie, élections et stratégies politiques Quel portrait faire de Bréhan, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 2 288 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité démographique. Avec 115 entreprises, Bréhan permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (75,57%) montre l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 33,88% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 24 356 €/an, la commune est à la recherche d'une stabilité économique malgré les défis. En résumé, Bréhan incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - C'est parti pour les élections législatives à Bréhan Au fil des rendez-vous électoraux antérieurs, les 2 321 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. A l'occasion des élections européennes du mois de juin 2024, 54,19% des personnes aptes à voter à Bréhan s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 54,65% lors des élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 50,83% au premier tour. Au second tour, 49,05% des citoyens se sont déplacés. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour, presque un record pour des législatives.