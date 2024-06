Résultat des législatives à Bussy-Saint-Georges : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Quel candidat vont adopter les électeurs de la gauche à Bussy-Saint-Georges ? L'union de la gauche aux dernières législatives ayant éclaté, que deviendront ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Combien voteront pour le Nouveau Front populaire ? La liste Place-Publique dirigée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS avait terminé à 11,76% à Bussy-Saint-Georges pour ces élections continentales. Reste que dans la cité, il faudra aussi prendre en compte les 18,48% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 5,78% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,43% de Léon Deffontaine (Parti communiste). En d'autres termes, un cumul tournant autour des 35% sur place. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Bussy-Saint-Georges, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 32,26% des votes dans la commune. Une somme à affiner enfin avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - En 5 ans, le Rassemblement national a grappillé 8 points à Bussy-Saint-Georges Que tirer de cet ensemble de scores ? Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN dans la localité entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. A ce rythme, on peut donc conclure que le RN sera à près de 18% voire plus à Bussy-Saint-Georges ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quels étaient les résultats des européennes à Bussy-Saint-Georges début juin ? Le résultat de ces législatives va peut-être répéter le verdict établi le 9 juin dernier. Le résultat de la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme chef de file aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Bussy-Saint-Georges, à 20,35%, soit 1552 voix dans la ville. L'extrême droite a alors devancé Valérie Hayer à 19,04% et Manon Aubry à 18,48%.

14:32 - 35,85% pour Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle à Bussy-Saint-Georges Ce sont Emmanuel Macron avec 35,85% et Jean-Luc Mélenchon avec 25,86% qui étaient les finalistes virtuels à l'issue du premier tour de l'élection présidentielle à Bussy-Saint-Georges. Celle qui atteignait pour la deuxième fois le second tour à l'échelle du pays ne finissait ici qu'avec 12,89% des suffrages. Le second tour ne sera pas plus gagnant pour Marine Le Pen, Emmanuel Macron remportant l'adhésion des électeurs avec 74,11% contre 25,89% pour Le Pen.

12:32 - Des législatives favorables pour le bloc Ensemble il y a deux ans Le RN ne convainquait pas dans la commune de Bussy-Saint-Georges il y a deux ans, lors des législatives, avec 10,97% au premier tour, contre 35,87% pour Hadrien Ghomi (La République en Marche), Bussy-Saint-Georges votant pour la 8ème circonscription de Seine-et-Marne. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents portant l'étiquette La République en Marche (55,35% contre 44,65% pour le RN). Hadrien Ghomi conservait donc son avance sur place.

11:02 - Bussy-Saint-Georges : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux À Bussy-Saint-Georges, les facteurs démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent influencer les législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,51% et une densité de population de 1967 habitants par km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux élevé de cadres, atteignant 30,04%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 23,87% et d'une population étrangère de 12,91% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 8,4% à Bussy-Saint-Georges, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

09:32 - C'est le moment de voter à Bussy-Saint-Georges pour les élections législatives Au cours des élections antérieures, les 26 902 habitants de cette agglomération ont révélé leurs habitudes de vote. Il y a trois semaines, au moment des précédentes élections européennes, 54,68% des personnes en capacité de voter à Bussy-Saint-Georges avaient boudé les urnes, contre une abstention de 56,12% lors des européennes de 2019. Pour mémoire, dans l'agglomération, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 58,32% au premier tour. Au deuxième tour, 56,51% des électeurs ne se sont pas déplacés. En avril 2022, au deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 16 175 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 29,07% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 24,66% au premier tour.